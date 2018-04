Catalá retira su apoyo a Cifuentes: "Ojalá tome las decisiones que corresponda para que esto se resuelva"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha 'retirado' su respaldo absoluto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por la polémica sobre su máster en la Universidad Rey Juan Carlos, y le ha pedido que "tome las decisiones que corresponda" para que "esto se resuelva".

En declaraciones a Onda Cero, el ministro ha reconocido que, después del 22 de marzo, cuando dijo "confiar en las explicaciones" de la presidenta madrileña, "se han sucedido muchas informaciones" que parecen haber cambiado el panorama.

"Por lo que usted dice ahora parece que ya no lo tiene tan claro", le espetó el entrevistador, Carlos Alsina. "Cada día desde el 22 de marzo se han sucedido muchas informaciones", ha insistido Catalá. "Ha habido muchas informaciones cada día. Hoy sabemos mucho más de lo que sabíamos entonces. Cuando sabemos que las firmas de los papeles están falsificadas, que ha habido notas que se han corregido...todo eso se ha ido añadiendo", ha explicado.

"Ojalá que Cifuentes tome las decisiones que correspondan", ha insistido. "Cuanto antes se resuelva este asunto, mejor".

Sobre Puigdemont

El ministro también ha respondido sobre Cataluña y ha asegurado que la reunión entre fiscales alemanes y españoles en torno a la posible extradición de Carles Puigdemont "ha ido bien". "Esa es la información que me ha transmitido el Fiscal General del Estado", ha dicho.

Así, ha insistido en que "no está dicha la última palabra" sobre la extradición del expresident, y que su puesta en libertad por el tribunal alemán "ha sido una resolución inicial pero falta la definitiva".

"El Tribunal estableció inicialmente que no había suficiente violencia para extraditarle por rebelión pero se tienen que emitir todavía otros informes, y esperemos que en la resolución definitiva se adecúe a lo que cree la Justicia española", ha zanjado.

Críticas al independentismo

Por otra parte, Catalá ha criticado la posibilidad que estudia el Parlament presidido por Roger Torrent de querellarse contra el juez que investiga el procés, Pablo Llarena.

"Contra las decisiones de los jueces están los recursos y a mí me parece que se están equivocando al intentar amedrentar o incluso amenazar a un magistrado a base de escraches, de pintadas en su vivienda y de presentarle una querella por hacer su trabajo", ha afirmado. "Yo creo que es un error gravísimo que además esconde un cierto ánimo de amenaza, de si no me dices lo que yo quiero te pongo una querella".