Quim Torra, en el aniversario de la falsa independencia: "No renunciamos a la autodeterminación"

El presidente de Cataluña, Quim Torra, ha querido hacer una declaración institucional desde el Palau de la Generalitat en el aniversario de la declaración de independencia de la comunidad autónoma hace un año.

“Volver atrás no es ninguna opción”, ha defendido el presidente, en un mensaje que en el que vuelto ha fijado líneas rojas con Madrid: “Nuestro compromiso con la libertad no será moneda de cambio, el derecho a la autodeterminación es un derecho del pueblo de Cataluña al que no renunciaremos”.

Para Torra, el juicio no es sólo político, si no que "es contra 2,3 millones de catalanes que votaron y contra los millones que el 3 de Octubre pararon Cataluña"

Torra pone así el broche final a una nueva escalada de tensión entre ambas administraciones que comenzó a principios de este mes, cuando los partidos soberanistas, las asociaciones afines y los CDR celebraron que se cumpliese el primer aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre.

Juicio del 'procés'

En la misma línea, el político separatista ha insistido que no aceptará una sentencia condenatoria contra los dirigentes independentistas que serán juzgados por el Tribunal Supremo por el proceso soberanista y ha reclamado su absolución.

Para Torra el juicio no es sólo político, si no que "es contra 2,3 millones de catalanes que votaron y contra los millones que el 3 de Octubre pararon Cataluña, es un juicio contra todo el pueblo de Cataluña". Por eso, ha asegurado, el Govern se enfrentará a una sentencia condenatoria "con toda la fuerza del 1-O y toda la contundencia del 3-O".