El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, mantendrán un encuentro este lunes en Barcelona. Así lo ha desvelado el jefe del Ejecutivo catalán en la sesión de control en el Parlament en respuesta al líder de Catalunya en Comú Podem, Xavier Domènech. Torra ha dicho que ve muy interesante tender puentes con el Estado y "especialmente con los republicanos del Estado".

Minutos más tarde, el propio Iglesias lo ha confirmado en los pasillos del Congreso. "Mi voluntad es ayudar y contribuir a que haya un clima de entendimiento y de diálogo entre el Gobierno español y el Gobierno catalán y el conjunto de las fuerzas políticas catalanas", ha asegurado. Aunque el presidente socialista y dirigente catalán pueden coincidir este fin de semana en la inauguración de los Juegos del Mediterráneo de Tarragona, la reunión oficial no se espera hasta principios del mes de julio. El pasado jueves, Sánchez e Iglesias mantuvieron una reunión no anunciada en Moncloa.

El líder del partido morado ha abogado por "terminar con la excepcionalidad" y ha insistido en reclamar el acercamiento de los políticos independentistas encarcelados a prisiones catalanas para que estén más cerca de sus familias. "La legislación penitenciaria deja muy claro que las penas privativas de libertad no pueden ser penas contra sus familiares. Lo que he escuchado hoy al ministro del Interior va en esa dirección y me parece bien", ha dicho Iglesias tras la primera sesión de control en la Cámara Baja al nuevo Gobierno socialista.

"El lunes trataré de hacer mi trabajo de acercar posiciones y de contribuir a que la relación entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno del Estado sea una relación fundamentada en el diálogo y en la cordialidad", ha reiterado Iglesias. Preguntado sobre si en ese encuentro abordará la posibilidad de celebrar un referéndum con garantías en Cataluña, el líder morado ha mantenido que su posición "es la misma de siempre y no ha cambiado".

"Ahora bien, sabemos que el diálogo se tiene que producir entre quienes no piensan igual, pero queremos contribuir a que haya diálogo. Y ahí vamos a tratar de ser útiles para que el deshielo se convierta en nuevo cauce de diálogo que nos haga superar la excepcionalidad", ha zanjado.