El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha supeditado este miércoles el apoyo a un futuro Gobierno que emane de las elecciones generales del 28 de abril a que éste acepte la autodeterminación de Cataluña.

Lo ha dicho en la sesión de control al Govern del pleno del Parlament, en respuesta a una pregunta de la presidenta de los comuns en la Cámara, Jèssica Albiach, que ha interrogado: "¿Al Govern Torra-Aragonès le preocupa quién pueda salir de las urnas el 28 de abril o le resulta indiferente".

Albiach le ha advertido de la necesidad de "un frente democrático en Cataluña y en España", para el que ha asegurado que los independentistas serán necesarios, que haga frente a un bloque de derechas. La líder de los comuns en la Cámara catalana ha avisado a Torra de que si se cree que Cataluña "podrá avanzar sin más democracia", está equivocado.

"Entre el tripartito de la derecha o el PSOE, que en lugar de mirar al siglo XXI mira a Felipe González y a Alfonso Guerra, nosotros escogemos independencia" Quim Torra

"Nos preocupa más qué hará este futuro Gobierno, si será capaz de abordar el reto de este país que es la autodeterminación de Cataluña, más que quién será" el partido que gobierne, ha dicho Torra. Torra ha rechazado escoger entre la posibilidad de un Gobierno de PP, CS y Vox o uno del PSOE: "Entre el tripartito de la derecha o el PSOE, que en lugar de mirar al siglo XXI mira a Felipe González y a Alfonso Guerra, nosotros escogemos independencia", ha expresado.

Albiach ha reprochado a Torra que parece estar atrapado en la lógica del "cuanto peor, mejor" y le ha instado a apostar por la fraternidad entre los pueblos del Estado, donde ha asegurado que más de la mitad de la población apuesta por el diálogo. Tras tachar al PSC de sucursal de Ferraz, Albiach ha afirmado que para que el PSOE apueste por la regeneración democrática y por aplicar medidas sociales hay que "arrastrarlo", y ha pedido a los independentistas hacer su parte.

Los 21 puntos

Torra ha asegurado que su Govern se presentará ante el nuevo ejecutivo para defender los 21 puntos que le entregó al presidente del Gobierno Pedro Sánchez el 20 de diciembre en la reunión del palacio de Pedralbes en Barcelona. Ha recordado que uno de esos puntos pedía la 'desfranquización' del Estado y criticado que los restos del dictador sigan en el Valle de los Caídos: "Ninguna de las promesas que el PSOE nos ha vendido se han cumplido".

Ha asegurado que no está habiendo regeneración democrática y ha cuestionado la separación de poderes del Estado, poniendo como ejemplo el juicio en el Tribunal Supremo a los impulsores del 1-O. Ha concluido con un mensaje para los comuns: "Derecho a la autodeterminación no es permiso a la autodeterminación. No vale con decir que está de acuerdo, sino cómo lo ejercemos".