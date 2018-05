Quim Torra se querellará contra Alfonso Guerra por llamarle nazi

El presidente de la Generlitat, Quim Torra, ha anunciado este miércoles desde Waterloo (Bélgica) que presentará una querella "por difamación" contra el exvicepresidente socialista del Gobierno Alfonso Guerra por haberle llamado nazi.

"Les avanzo que a título personal voy a presentar una querella por difamación contra el señor Alfonso Guerra porque creo inadmisible que en Europa se pueda insultar a alguien calificándole de nazi y que no pase nada", ha expresado.

🎥 president @QuimTorraiPla: "Lamentablement he escoltat alguns insults intolerants. Presentaré una querella per difamació contra el senyor Alfonso Guerra a títol personal, perquè trobo inadmissible que a Europa es pugui insultar a algú qualificant-lo de nazi i que no passi res" pic.twitter.com/XuipziJxHF