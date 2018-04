Cospedal insta a Rajoy a no dejar caer a Cifuentes y no ceder en el pulso con Rivera

Al margen del fondo en el contencioso del máster de Cristina Cifuentes, de si lo cursó o no, de si hizo el trabajo final (TFM) o no, el tema ha adquirido ya tal dimensión nacional que su continuidad o no al frente de la Comunidad de Madrid se ha convertido en un elemento más en el pulso que mantienen PP y Ciudadanos por la hegemonía en el centro derecha español.

"Si cae Madrid, el PP no ganará las generales", vaticina una de las fuentes consultadas por Vozpópuli intentando entender el movimiento de resistencia de las últimas horas, en el que está teniendo mucho que ver la secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal.

Porque Mariano Rajoy está dando señales claras de que no va a entregar la cabeza de Cifuentes a Albert Rivera sin pelearla. El lunes cedió al coordinador general, Fernando Martínez Maíllo, la negociación con el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, pero no para negociar un candidato alternativo a Cifuentes, como dijo el líder naranja este martes, sino para apoyar la comisión de investigación del máster que pide Ciudadanos.

En aclaración de una fuente de la Dirección Nacional, el "escenario" del relevo no está en las conversaciones, pese a lo que diga Rivera, a quien el presidente del Gobierno, nada más aterrizar en Buenos Aires, donde va a estar tres días en visita oficial, contestó: "yo ni amenazo ni advierto" y le pidió "sentido común".

Cospedal sigue siendo la principal valedora de la presidenta madrileña frente a otros barones como Feijóo o la vicepresidenta del Gobierno, partidarios de soltar lastre cuanto antes

El contencioso PP/C's, insistió Mariano Rajoy desde el otro lado del Atlántico, se tiene que resolver "con la máxima celeridad posible", pero fuentes de la Dirección Nacional aclaran que no en el sentido que quiere Rivera sino en el de la búsqueda de una posición común de cara a las comparecencias que tendrían que darse ante la citada comisión.

Muchas de las fuentes consultadas ven en ese frenazo la mano de la secretaria general. No hay que olvidar que Cospedal es la madrina de Cifuentes -ella presionó para nombrarla delegada del Gobierno en Madrid al llegar al poder en 2011, y luego para que fuera candidata en 2015-; no en vano, el viernes pasado la número dos abrió la Convención Nacional del PP, con la presidenta madrileña en primera fila, instando a los cuadros del partido a "defender a los nuestros".

Nada que ver con las intervenciones de otros barones como la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que instó a Cifuentes a seguir dando explicaciones y "esperar"; o el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quien verbalizó que si no aparece el TFM o los exámenes y no se aclara más lo acontecido en torno al máster, sería gravísimo porque "nos habría mentido".

Cifuentes, según algunas versiones, habló con Rajoy el lunes dos veces; y la reacción del portavoz del Grupo Popular en la Asamblea tildándola de presidenta "excelente" revela que su dimisión no está tan cercana

Según otra fuente conocedora del pulso con Ciudadanos, Rajoy habló por teléfono con Cristina Cifuentes el lunes dos veces y si hubiera querido irse a Buenos Aires con su dimisión encima de la mesa a fin de facilitar el relevo y no desgastar al PP, "ella no habría dudado un minuto en dimitir", admite esta fuente. "Nunca se enfrentará a lo que diga el presidente", insiste.

Por eso, en Génova cunde la idea de que, con Rajoy en Argentina, Cospedal está controlando la negociación para no ceder ante Ciudadanos un milímetro más de lo necesario. De momento, ambas formaciones se están presionando mútuamente -el PP exigiendo a C's que diga si va a apoyar la moción de censura del PSOE, y los de Rivera avisando a los populares de que puede perder la Comunidad de Madrid-.

La reacción más contundente contra Rivera corrió a cargo del portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, quien advierte que no están dispuestos a hablar de relevo en la Presidencia de la Comunidad de Madrid porque hay "una excelente" presidenta regional.