Pujol hace balance: "No todo nos ha salido bien y me siento insatisfecho conmigo"

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha dicho este lunes que hace un balance positivo del trabajo hecho por Cataluña, pero no de todo: "No todo nos ha salido bien y os he de confesar que me siento insatisfecho en ciertos aspectos; conmigo".

"Insatisfecho conmigo, no con vosotros", ha dicho en su discurso para cerrar el homenaje que le ha organizado en Barcelona la entidad Amics de Jordi Pujol en la Institució Cultural del Cic, en Barcelona.

Ha añadido que sus años de gobierno han servido para que Cataluña fuera marcando "huellas" -como la defensa del catalán, la competencia de cárceles y los Mossos d'Esquadra- y que ahora se trata de ver si son suficientemente profundas y si las seguirán los que llegan detrás.