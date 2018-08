Puigdemont vuelve a salir de Bélgica para participar en un foro internacional

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha viajado este viernes a Escocia para participar en un coloquio en el marco del foro internacional Beyond Borders (Más allá de las fronteras), que se celebra en la capital escocesa de Edimburgo este fin de semana.

Fuentes de la Oficina del presidente Puigdemont han asegurado que el trayecto que ha realizado desde Bruselas "se ha hecho con total normalidad", después de que el Tribunal Supremo retirara la euroorden que pesaba contra él.

El expresidente ha sido invitado por los organizadores del foro e intervendrá en un coloquio el domingo a las 15.00 bajo el título 'Where Now For Catalonia and Europe' (Y ahora qué. Catalunya y Europa).

Este es el primer viaje que Puigdemont hace a un tercer país desde que volvió a Bélgica desde Alemania, tras su excarcelación, cuando recuperó "su condición de ciudadano europeo libre", han expresado las mismas fuentes.

El foro en el que participa Puigdemont es una acontecimiento cultural y político centrado en el intercambio y el diálogo entre naciones, pueblos y culturas. En la edición de este año, participan "académicos y diplomáticos reconocidos", especialmente europeos y norteamericanos, en los ámbitos de negociación internacional, la mediación, los refugiados y la autodeterminación.

Torra celebra

"¡Adelante, presidente!", ha expresado en un apunte en su cuenta de Twitter recogido por Europa Press tras conocerse que Puigdemont había llegado con normalidad a la capital escocesa.

