Puigdemont utiliza la consulta sobre el cambio horario para sacar pecho por el 1-O

Carles Puigdemont saca pecho. El expresidente catalán ha ironizado este viernes sobre el hecho de que la Comisión Europea anule el cambio horario tras una consulta con participación de "menos del 1%", algo que tendrá "en cuenta" cuando "un dirigente europeo diga que el referéndum del 1-O no valió porque participó el 43% del censo".

La Comisión Europea (CE) hará una propuesta legislativa para eliminar el cambio horario bianual en la Unión Europea (UE), según el deseo manifestado por los ciudadanos europeos a través de una consulta pública en la que participaron más de 4,6 millones de personas de los 28 Estados miembros, del 4 de julio al 16 de agosto.

"La Comisión Europea anulará el cambio de hora después del resultado de una consulta en la que ha participado menos del 1% de la población. Yo lo hice y me gusta la decisión. Lo tendré en cuenta cuando un dirigente europeo diga que el referéndum del 1-O no vale porque participó el 43% del censo", ha señalado Puigdemont.

La @EU_Commission anul·larà el canvi d'hora després del resultat d'una consulta on ha participat menys del 1% de la població. Jo ho vaig fer i m'agrada la decisió. Ho tindré en compte quan un dirigent europeu digui que el referèndum 1O no val pq hi va participar el 43% del cens. https://t.co/DwNZ9UzkIT