Puigdemont: "La rendición no forma parte de mi diccionario"

Carles Puigdemont no quiere dar el brazo a torcer. Se retira, pero no se rinde, dice. Tras renunciar a ser presidente de la Generalitat y abrir paso a Jordi Sànchez, el líder de Junts per Catalunya ha asegurado este viernes que la rendición no forma parte de su diccionario.

"La versión que mantiene la Moncloa es ridícula. Tienen miedo de que no me rinda, pero si de algo puedo dar la certeza es que la rendición no forma parte de mi diccionario", ha dicho Puigdemont en declaraciones a RAC1.

En este sentido, el líder de JxCat ha asegurado que no tiene previsto pedir asilo en Bruselas. "Si España presenta una euroorden, haremos frente con nuestros argumentos, que cada día son más. Vine a Bruselas como ciudadano libre y me puse a disposición de la justicia belga", ha asegurado.

Apoyo a Sànchez

Sobre la decisión anunciada este jueves, el líder de JxCat ha asegurado que no ha sido fácil porque "constata una anomalía democrática", a la vez que ha admitido que quisiera volver a ser presidente de la Generalitat. Aún así, ha reiterado su apoyo a Sánchez.

"Tiene todos los derechos como diputado para ser investido. Quien ponga trabas a la investidura de Jordi Sánchez estará cometiendo un gran error y, probablemente, algún delito", ha dicho.

Para Puigdemont, el líder de la ANC "representa una manera de hacer política muy transversal, que conecta con diferentes corrientes y pensamientos".

'Colapso institucional'

En este sentido, ha subrayado que "el Parlament acreditó que tenía mayoría para tomar una decisión y que Madrid no le deja". Así, ha acusado al Gobierno de querer llevar a la Generalitat a "un colapso institucional" al no querer "aceptar los resultados" del 21 de diciembre y al no dejar al Parlament eligir un presidente. De ahí que haya subrayado que el bloque independentista hará "lo que sea necesario para hacer efectiva esta voluntad" y que en los próximos días expondrán el plan de gobierno del Consejo de la República.

Ante la situación en Cataluña, el presidente Mariano Rajoy insistió este jueves en la necesidad de elegir ya un presidente de la Generalitat: "Tenemos que elegir a una persona que esté en España, que no esté en la cárcel y que no tenga problemas con la Justicia".