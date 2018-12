Puigdemont y los políticos presos denuncian a España ante la ONU

El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Sánchez y Jordi Turull han presentado este jueves en Ginebra (Suiza) una demanda contra España ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Denuncian la presunta "vulneración de los derechos políticos". Según el expresident catalán, "España actúa contra las reglas del juego y fuera del marco de los derechos humanos".

Con esta decisión, Puigdemont afirma que están "luchando por los derechos de todos los ciudadanos europeos" puesto que hay una "vulneración gravísima" de los mismos, no sólo suyos, sino también los de los ciudadanos. "En la Unión Europea es inaceptable lo que hace España", ha añadido.

Los políticos catalanes han comunicado esta decisión en una rueda de prensa, donde se encuentran el abogado internacional que se encarga del caso, Nico Krisch; Ernest Benach, en representación de los expresidentes del Parlament; la diputada de la CUP María Sirvent; la secretaria general de ERC, Marta Rovira; y el propio Puigdemont.

El expresident ha pedido desde la ciudad suiza que no se "olvide" a las "seis personas escogidas democráticamente que no han sido sentenciadas". "Cinco de las cuales están en prisión preventiva y no pueden ejercer sus derechos", ha añadido. Según Puigdemont, son los votantes catalanes "los primeros que sufren la decisión arbitraria de un juez que no se basa en ningún juicio".

Puigdemont ha señalado que si han tomado la decisión de presentar la demanda ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha sido para actuar "contra un Estado miembro de la Unión Europea que actúa fuera del marco de los Derechos Humanos y las convenciones europeas que nos tienen que proteger". "Lo haremos cada vez que sea necesario", ha afirmado el líder de JxCat. "Esta no es la primera demanda que presentamos en la ONU pero esperamos que sea la última", ha espetado.

Marta Rovira: "Si el gobierno español se quiere reunir en Barcelona para dar pie al diálogo creo que no ha elegido el mejor día para hacerlo"

Según el líder independentista, "la sociedad catalana es plural y democrática porque quiere vivir en una sociedad que no quiere una ideología única" y sí que hay familias separadas, "las de los exiliados y presos".

Consejo de Ministros en Barcelona

Para el expresident, la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona este 21-D se hace "un año después de no respetar el resultado", pero es una nueva "oportunidad" para el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para "respetar a los ciudadanos". "Es el momento de volver a la política", ha dicho.

Sin embargo, la secretaria general de Esquerra ha asegurado que aunque llama a la "no violencia" este viernes, "entiende las concentraciones" y advierte que "si el gobierno español se quiere reunir en Barcelona para dar pie al diálogo no ha elegido el mejor día para hacerlo".