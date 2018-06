Puigdemont critica la política migratoria de Sánchez: "No sigamos por este camino de deshumanización"

Carles Puigdemont vuelve a criticar las decisiones del Gobierno desde Berlín. Esta vez, el expresident ha señalado a Pedro Sánchez, afirmando que España no puede seguir "por este camino deshumanizante" por decir que "acoge al Aquarius para después encerrarlos en CIES y expulsarlos".

A través de su perfil de Twitter, Puigdemont se ha dirigido directamente al presidente del Gobierno, no solo por la decisión del Aquarius, sino por tratar de gobernar con 85 diputados. "Uno de los problemas más graves de Europa no se puede tratar con menos del 90% de los diputados", ha dicho.

Un dels problemes més greus d'Europa no es pot tractar amb l'absència del 90% dels eurodiputats, ni es pot anunciar a bombo i platerets que aculls l'#Aquarius per després tancar-los en CIES i expulsar-los. No podem seguir per aquest camí deshumanitzat. pic.twitter.com/37bkgqcE1q