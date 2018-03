Los cinco mensajes clave del discurso de Puigdemont

El líder de JxCat, Carles Puigdemont, ha dado la 'campanada' este jueves al anunciar su renuncia 'provisional' a presidir la Generalitat de Cataluña en favor del número dos de su lista, Jordi Sànchez, ahora en prisión y necesitado de la autorización del juez del Supremo, Pablo Llarena.

Al margen de lo que suceda con Jordi Sànchez (o la alternativa de Jordi Turull, en el más que probable caso de que Llarena niegue una salida de prisión hacia la investidura al ex líder de la ANC), el número uno de JxCat ha dejado en el discurso de este jueves cinco mensajes que parecen delinear el panorama del independentismo (o al menos, el curso de acción pretendido por el propio Puigdemont) en el futuro cercano.

1) "El mundo debe conocer los abusos de un régimen que pone a su jefe de estado al frente de la estrategia de ir a por los catalanes, el inefable e inolvidable 'a por ellos' alentado desde una monarquía que ya ha dejado de representar, por decisión propia, a todos los ciudadanos".

2) "Cataluña se ha ganado el derecho a convertirse en una república independiente, democrática y de derecho, y este objetivo es irrenunciable y es sobre el que se debe continuar haciendo política, desde el interior y el exterior (...). La única salida a un conflicto político es la política. Nos toca a nosotros, una vez más, poner política allí donde los otros ponen violencia policial, judicial y económica (...) Cada minuto que Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart pasan encarcelados, o que Clara Ponsatí, Lluís Puig, Meritxell Serret y Toni Comín pasan en el exilio, avergüenza a los que decidieron la vía de la represión en vez de la vía política".

3) "Ha llegado el momento de pasar a la acción para que los abusos del Estado no queden impunes. Esta tarde, un equipo de abogados internacionales ha presentado en mi nombre una demanda contra el Estado español ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por violación de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Civiles y Políticos, instrumentos que reconocen expresamente el derecho de autodeterminación y garantizan el derecho a la opinión y a la participación política".

4) "En los próximos días convocaré al Parlament de Cataluña a una reunión solemne para impulsar esta nueva etapa y para que el Consell de la República lidere el camino hacia la independencia efectiva del país. Desde este consejo organizaremos la defensa de nuestros derechos, emprenderemos una ofensiva política internacional. Hay que internacionalizar el caso de los catalanes".

5) "Que todo el mundo lo tenga claro, no claudicaré, no renunciaré, no me retiraré delante de la actuación ilegítima de los que han perdido en las urnas. Espero que algún día pueda volver a Cataluña como un hombre libre".