Puigdemont quiere utilizar una moción de confianza para alcanzar un acuerdo con la CUP

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado este domingo que buscarán "cualquier solución" para formar un Govern y ha defendido utilizar una moción de confianza para alcanzar un acuerdo de investidura con la CUP.

En una rueda de prensa después de participar en un debate sobre la autodeterminación organizado por el Festival de Cine y Fórum Internacional de los Derechos Humanos (FIFDH) celebrado en Ginebra, ha reivindicado la utilidad del mecanismo de la moción de confianza que JxCat ha ofrecido a la CUP para conseguir cerrar un pacto de investidura: "Me gusta porque yo me presenté a una. Si dijera que no me gusta sería contradictorio".

Lo ha dicho después de que la lista de Puigdemont haya propuesto a la CUP llevar a cabo una moción de confianza a mediados de legislatura para que los 'cupaires' avalen el acuerdo entre JxCat y ERC para formar un Govern lo más pronto posible, y ha sostenido que este mecanismo "no es ningún dramatismo".

Asimismo, ha reiterado que el candidato de JxCat a la Presidencia, Jordi Sànchez, tiene los derechos intactos para ser candidato a la investidura y ha alertado de que es "ilegal" que no pueda ser escogido presidente por su situación judicial.

Puigdemont ha defendido que "sería extraño" que habiendo una mayoría absoluta independentista no se pudiera investir a un presidente independentista y que el Govern debe responder a la voluntad que votó la mayoría de los ciudadanos en las elecciones del 21 de diciembre.

Además, ha rechazado la opción de renunciar a su escaño en el Parlament desde Suiza para facilitar la investidura.