Puigdemont carga contra el Rey: "El Borbón no dice nada de las resoluciones del TJUE"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha criticado este lunes al Rey Felipe VI por no haber hecho referencia en sus últimos discursos a las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que reconocen la condición de eurodiputados del propio exmandatario catán, así como del exconsejero Toni Comín y el líder de ERC Oriol Junqueras.

"Hace un año, el rey español decía que "respetar las resoluciones judiciales es indespensable en una democracia". Los suyos no están respetando las resoluciones del TJUE y el borbón no dice nada", ha sostenido en una publicación en Twitter.

Puigdemont ha ironizado con que el Rey "debe de ser que se refería a otras democracias, las que lo son de verdad", y ha pedido la libertad de los políticos independentistas encarcelados.

Fa un any, el rei espanyol deia que "respectar les resolucions judicials és indispensable en democràcia". Els seus no estan respectant les resolucions del TJUE i el borbó no diu res. Deu ser que es referia a altres democràcies, les que ho són de debò...#Llibertatpresospoliticspic.twitter.com/avF82y59lV