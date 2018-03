Puigdemont congela su 'plan C' ante el chantaje de la CUP

El suspense continúa. "Alfred Hichtcock" se llama la sala del hotel Marivaux de Bruselas donde Carles Puigdemont se reunió con sus diputados este miércoles. Veintinueve de los 34 parlamentarios de JxCat acudieron a la cita. Una romería en Flandes. El objetivo era, en principio, designar un candidato 'efectivo' para salir del actual bloqueo. Es el denominado 'plan C'. No hubo tal. Jordi Sánchez sigue siendo el aspirante oficial. Un empeño imposible. El Supremo no le deja salir de la cárcel para la investidura.

"Habrá Govern y se hará república", clamaba Eduard Pujol, el portavoz del partido. Nada más. No apuntaba fechas, ni fórmulas, ni plazos. "Hay tiempo legal para la investidura de Sánchez", insistía. Evitaba comentar que lo que no hay es posibilidad alguna. El juez Llarena ha dicho que no. El PDeCat ha dicho que no. ERC tampoco lo quiere. Un empeño sin salida.

El imperio del 155

La CUP ejerció de convidado de piedra de la reunión de Bruselas. Ejercen de protagonistas de la actual situación. Un chantaje permanente. Los antisitema no quieren a Jordi Turull, el 'tercer hombre' de la lista. primero cayó Puigdemont, a punto está de hacerlo Sánchez y le tocaría ahora a Turull, hombre de Artur Mas y ahora fiel a Puigdemont. Los antisistema ya han anunciado que no quieren a nadie proveniente de Convergencia. Prefieren un independiente. O Quim Torra, antiguo presidente de Òmnium, muy próximo al presidente prófugo.

Sectores del independentismo no ocultan su malestar con este embrollo. Se han hartado de esperar a que Puigdemont se decida a dar el paso requerido. Marta Rovira, de ERC, reclamaba una solución para esta misma semana. La ANC, en su cónclave del fin de semana, exigía soluciones. "Se acerca la Semana Santa y seguimos igual", clamaba Alcoverro, ahora al frente de la entidad de agitación callejera del separatismo.

Se cierra la puerta a nuevas elecciones, aseguró al portavoz de JxCat, Eduard Pujol. Una frase que despierta recelos y que no todo el mundo cree. El expresidente cesado no ha renunciado a nuevos comicios. "No sería un drama", señaló el domingo. Incluso cree que podría presentarse y repetir su victoria sobre ERC del pasado 21D. Mientras tanto, el 155 sigue firme. Y sin visos de concluir.