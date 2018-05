Puigdemont pide "confirmar" el lunes la votación de este sábado para que Torra sea presidente

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha llamado a "confirmar" en la votación de investidura del lunes el resultado de la votación de este sábado, para que Quim Torra (JxCat) pueda ser investido, ya que en segunda vuelta le bastará con que se repitan los números de esta primera sesión.

Lo ha dicho en un tuit recogido por Europa Press justo después de que Torra no haya conseguido la elección en la primera vuelta pese a lograr más votos a favor (66) que en contra (65), mientras que la CUP se ha abstenido (4).

Gràcies @elsa_artadi per votar per mi en favor de @QuimTorraiPla en la seva investidura com a President de la Generalitat. Gràcies a tot el grup de @JuntsXCat per avançar cap a la república. Dilluns ho hem de confirmar!