Puigdemont cierra su visita a Islas Feroe con un acto a favor de los políticos presos

El expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont cerró hoy su visita a las Islas Feroe, territorio autónomo danés, con un acto a favor de los políticos catalanes presos o huidos al extranjero.

Puigdemont, que huyó de la Justicia española hace casi un año y reside en Bélgica, criticó que los líderes independentistas afronten penas de hasta 30 años de cárcel "solo por organizar un referendo", en referencia a la consulta ilegal del 1 de octubre de 2017.

"En mi caso, esa pena representaría pasar el resto de mi vida en la cárcel y no solo no es justo sino que no es aceptable, no es aceptable en Europa", afirmó en un acto celebrado en el centro cultural Finsen de Tórshavn, capital de las Feroe.

Puigdemont señaló que la democracia "no necesita mártires, sino que la gente pueda votar"

Puigdemont ha señalado que la democracia "no necesita mártires, sino que la gente pueda votar" y aseguró que Cataluña quiere la libertad no solo para poder defender el idioma y la cultura, sino también para que sus hijos puedan vivir en una "democracia real".

Durante el acto músicos locales interpretaron piezas feroesas y catalanas, como "La Gavina", de Marina Rosell.

Mañana regresa a Bruselas

Puigdemont había iniciado la jornada en las Islas Feroe, en el Atlántico Norte, en la pequeña localidad de Norðagøta, unos 60 kilómetros al este de Tórshavn, donde visitó una piscifactoría y un museo.

El expresidente catalán regresará mañana a Bruselas tras cuatro días de visita a las Islas Feroe, donde ha acudido invitado por el independentista Partido Republicano, una de las tres fuerzas que componen la coalición de Gobierno.

Durante su estancia en estas islas del Atlántico Norte, con una población de 50.000 habitantes, mantuvo encuentros con miembros del Ejecutivo autonómico, además de participar en una conferencia sobre el derecho a la autodeterminación junto con políticos independentistas feroeses, escoceses y de Nueva Caledonia.