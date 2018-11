Bélgica nombra ministro de Defensa a un flamenco "amigo" de Puigdemont y Mas

"Desde hace 139 días, los líderes del pacífico movimiento ciudadano catalán están encerrados en una celda, y Europa en silencio". Así se expresaba sobre el 'procés' el 4 de marzo en Twitter el entonces eurodiputado del partido nacionalista flamenco Sander Loones, vicepresidente del N-VA, durante un festival musical que recaudó 7.600 euros para los presos independentistas catalanes.

Loones, que el pasado lunes tomó posesión de la cartera de Defensa del Ejecutivo belga, es considerado casi un 'fan' del expresidente catalán Carles Puigdemont, que se fugó a Bélgica tras la querella interpuesta por la Fiscalía General del Estado española.

Y por ello, las autoridades españolas están preocupadas por esta designación, ya que Loones participará en las reuniones del área que se celebren en el seno de la Unión Europea, y a las que acuden los titulares de Defensa, en este caso la ministra socialista Margarita Robles.

Un simple vistazo al Twitter de Sander Loones deja clara la predilección de este político nacionalista por la causa independentista catalana. El 7 de diciembre Loones llegó incluso a calificar a los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas de "amigos", al mismo tiempo que compartía un vídeo de una manifestación de nacionalistas belgas y catalanes celebrada en Bruselas.

En otro mensaje, del 11 de septiembre, Loones alababa la manifestación "pacífica" de la Diada nacionalista, al tiempo que la comparaba con la actuación de la "Policía española", que acusó de "violenta".

"Ciudadanos catalanes activistas aún en celdas. Puigdemont en el exilio. 700 alcaldes catalanes imputados", completaba Loones en el citado tuit de 11 de septiembre, que incluye un vídeo aéreo de la manifestación secesionista.

En otro tuit, de 10 de octubre de 2017, el nuevo ministro de Defensa belga se dirigía al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ya que aseguraba que mientras Puigdemont pedía diálogo el entonces presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, lo rechazaba y hablaba de "chantaje": "Señor Juncker, ¿todavía cree en el liderazgo de Rajoy?", interpelaba Loones en la red social.

Puigdemont: "Let's talk" 😇Reaction Rajoy: "Blackmail!!!" 👿Mr. @JunckerEU,Do you still "trust the leadership of Rajoy"?#Notpic.twitter.com/89uKRvByWi