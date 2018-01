El abogado de Puigdemont ironiza: "Hay un riesgo elevado de que España sea invadida"

El abogado del candidato de JxCat a presidir la Generalitat, Carles Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, ha asegurado que desconoce dónde está Puigdemont y si se presentará este martes en el Parlament: "No sé. Lo están buscando. Hay un riesgo elevado de que España sea invadida por Puigdemont", ha ironizado.

Se reserva acciones contra los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que firmaron el acuerdo del sábado de suspender el debate de investidura de este martes en el Parlament si se pretende hacer en ausencia del candidato de este grupo, Carles Puigdemont, y contra la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

"Nos reservamos acciones por prevaricación respecto a los magistrados firmantes del acuerdo; por connivencia con Soraya Sáenz de Santamaría, y reserva de acciones por si se hubiera producido un delito de usurpación de atribuciones", ha dicho Alonso Cuevillas en una entrevista a 8TV recogida por Europa Press.

En este sentido, ha añadido: "Me consta que hay más de un magistrado incómodo con la situación" y no sólo por el acuerdo firmado el sábado, sino por las responsabilidad que se podría derivar. Y es que JxCat ha presentado este lunes un recurso ante el TC después de que el Constitucional no acordara la admisión ni la no admisión a trámite del recurso presentado por el Gobierno español, sino que acordó medidas cautelares.

JxCat considera que tanto la resolución como las medidas cautelares adoptadas son "nulas de pleno derecho y vulneran derechos fundamentales", ya que las medidas no han sido solicitadas por ninguna de las partes, y además invaden la autonomía del Parlament y la competencia exclusiva de la Mesa en la aplicación e interpretación de su reglamento.

Por ello, el TC se reunirá este martes a las 13.00 horas para estudiar la petición de JxCat de anular las medidas cautelares sobre la investidura de Puigdemont: "Quieren resolver antes del debate de investidura en el Parlament -a las 15.00 horas-", ha dicho el abogado de Puigdemont.

Sobre si cree que Puigdemont será detenido este martes si pisa suelo español para acudir al Parlament, ha lamentado que "no debería ser así porque tiene inmunidad parlamentaria", y ha precisado que él no aconseja al expresidente lo que tiene que hacer: "Él hará lo que considere más conveniente para la causa que él defiende".