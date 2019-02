Puigdemont responde a Arrimadas: "No tiene el coraje suficiente para hablar conmigo"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha considerado este domingo que la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, no ha tenido "el coraje suficiente para pasar por la puerta" e ir a hablar con él en su viaje a Bélgica.

A través de su cuenta de Twitter, Puigdemont se ha pronunciado en estos términos después de que Arrimadas, frente a su residencia en Waterloo (Bruselas), haya afirmado: "No hay rincón en Europa donde el separatismo nos diga que no podemos venir".

Arrimadas ve a Waterloo a fer un show amb un grup molt reduït de seguidors però no té el coratge suficient per passar per la porta i venir a enraonar amb mi. Tot aquest muntatge per acabar fugint al cap de pocs minuts. Cap sorpresa: Cs va venir a la política per fer i ser això. pic.twitter.com/VJ9GsnHr5P