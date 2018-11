A favor y en contra del 'MIR' docente en España

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha anunciado que su departamento está trabajando para introducir un sistema de evaluación para profesores de enseñanzas no universitarias y, ante el revuelo causado, se apresuró a decir que se trataría de un método voluntario.

"El profesor que quiera, igual que en la universidad, acudirá a esa evaluación, que generará no solo la capacidad para acceder a otras posiciones dentro de la escuela, sino que también tendrá incentivos que le serán muy importantes para su carrera profesional", adelantó en la inauguración del foro 'Educar para el siglo XXI. Desafíos y propuestas sobre la profesión docente'.

"Hay que evitar que lleguen a los colegios personas que acaben en la Enseñanza por avatares de la vida", ha dicho la ministra. Para Celaá no se trata de "producir profesores" y ponerles seguidamente a dar clase "igual que nunca le diríamos a un médico que acaba de licenciarse que se pusiese a operar", por lo que aboga por un sistema de prácticas supervisado y tutelado similar al 'MIR' del sistema sanitario, "aunque no se trata de hacer "una traducción simultánea".

Así, Celaá aparca por el momento la idea de un Pacto Nacional Educativo y apuesta todo a una política integral docente sobre la que planea lanzar medidas en un plazo máximo de tres meses. ¿Es necesario un 'MIR' para los docentes? La comunidad educativa está dividida. El presidente del sindicato de Enseñanza Pública ANPE, Nicolás Fernández,y el portavoz de Educación de Unidos Podemos, Javier Sánchez Serna, ofrecen su visión a 'Vozpópuli':

¿Está a favor del 'MIR' docente? ¿Por qué?

Fernández: Soy partidario de un sistema de habilitación para la profesión docente. Aunque no me gusta el nombre, sí la idea de un sistema similar al MIR porque se trata de buscar un equilibrio entre la experiencia docente y la formación didáctica. Hay que reforzar el proceso de selección previo y el periodo de prácticas de los aspirantes.

Sánchez: Si ese MIR docente significa generar un profesorado low cost que cobra menos y tarda más en estabilizar su situación profesional, entonces no podemos estar a favor. El problema no es la falta de formación de los docentes, sino la escasa inversión educativa y la política de recortes. Los docentes han tenido que trabajar más y peor con la crisis, con menos medios. Es una burla que ahora se diga que el problema deriva de su formación.

¿Debe ser nacional o adaptada a cada CCAA?

F: Por su puesto que debe ser una prueba de carácter nacional y estar incluida en una ley de la profesión docente que contemple no sólo este sistema de habilitación, sino otras muchas cuestiones en torno a los requisistos para el desempeño de la profesión. Hay que incardinarlo en el acceso, el ingreso y el diseño de una carrera profesional.

S: Lo más lógico es que si las competencias en educación están transferidas y que si las listas de interinos se gestionan desde cada comunidad, el proceso de selección del profesorado sea autonómico. Hasta hace muy poco, nadie ponía eso en cuestión, pero la deriva recentralizadora de PP y Cs amenaza con ponerlo todo patas arriba. Sinceramente, no creo que su propuesta de realizar dos oposiciones con un examen nacional que haga de criba para las oposiciones autonómicas vaya a redundar en una mejora educativa.

¿Cree que hay que implementar programas de inducción a la práctica docente para principientes como en Alemania?

F: Sí, uno de los déficits del sistema actual es la falta de un buen componente práctico y esas prácticas deben formar parte de los requisitos para el acceso. Tienen que ser tuteladas por una especie de formador de formadores, un rol que debería estar incluido también en la carrera profesional. Atraemos a la docencia a mucha gente por muchas circunstancias y muchos pueden tener muy buenos conocimientos académicos, pero quizá falte el desarrollo de la formación. Los formadores deberían ser los mejores y disponer de una retribución por ello.S: En la actual legislación española ya existen prácticas tuteladas para el funcionario docente en prácticas. Pero en la realidad este modelo no funciona porque no dispone de recursos suficientes ni de profesorado dedicado exclusivamente a esta tarea. Desde Unidos Podemos pensamos que habría que asegurar un periodo de prácticas no sólo para quién ha sacado la plaza, sino también para los docentes interinos que entran al sistema y que muchas veces no cuentan con ningún tipo de orientación y guía. Esto exige no sólo decir que queremos que haya una formación docente a la alemana, sino también invertir lo que invierten los alemanes.

¿Pacto Educativo o apostar todo a la política docente?

F: Las reformas, tanto las académicas como las que tienen que ver con el profesorado, debe ser profundas. Se necesitan cambios de calado, por lo que tienen que venir precedidos de un acuerdo básico político y social con la comunidad educativa y, por la propia configuración de España, también territorial. Si no es a través de un pacto de estas características nadie nos garantiza que luego, con cualquier cambio de Gobierno, ya sea a nivel estatal o autonómico, se deshaga el camino andado.

S: El pacto de partidos se ha demostrado una vía muerta. No es posible mejorar la educación si no se está dispuesto a invertir más. Creo que PP y C’s lo saben y por eso prefieren desviar el tema hacia la guerra entre territorios. Necesitamos un pacto con la comunidad educativa y que la parte social tenga un peso fundamental. Los profesores y profesoras que está a pie de aula saben que el problema no es el sistema de acceso docente, sino las aulas sobrecargadas, la eliminación de los programas de atención a la diversidad y los barracones.

¿Es urgente el 'MIR' docente o cree que hay otras propiedades?

F: Lo del 'MIR' es un debate quemado en el sentido de que los cambios que hay que hacer son en profundidad y pasan por una ley para la profesión docente y un Estatuto específico para los funcionarios. Si hablamos de MIR para los profesores nos distraemos del debate y no vamos al fondo de la cuestión. Estoy a favor de un sistema específico de habilitación para la docencia insertado en una ley, pero no quiero dejar de hablar de la carrera profesional y de los incentivos.

S: El Gobierno no debería comprar la agenda educativa del PP. Hablar de evaluación del profesorado es comenzar de nuevo la casa por el tejado. Planteemos primero una alternativa a la LOMCE, definamos primero qué modelo educativa y, a partir de ahí, podremos definir qué modelo de docente y cómo evaluarlo. Estos años no ha venido ninguna asociación de padres y madres a decirnos que los docentes tienen un pésimo nivel. Se quejaban en cambio de que sus hijos pasan frío en invierno, que se han eliminado becas de comedor o de que la concertada selecciona y cobra cuotas ilegales... Es muy significativo que no se hable sobre estos temas y que las prioridades siempre pasen pro apretar las tuercas a los trabajadores de la educación.