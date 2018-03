Primeros codazos en la interna de la ANC por la sucesión de Jordi Sánchez

"¿Qué coño está pasando?". La ANC hizo oir su voz este domingo. El movimiento de agitación del separatismo se muestra muy intemperante ante el bloqueo de los partidos para desterrar el 155. Unas 45.000 personas se congregaron en las calles de Barcelona para exigir un acuerdo de las fuerzas soberanistas y superar el actual 'impasse' que tiene paralizado el camino hacia la 'república.

El primero en caer ha sido Antonio Baños, antiguo dirigente de la CUP. La Junta Electoral de la ANC ha considerado que la participación de este periodista y escritor en tertulias televisivas y radiofónicas le imposibilitan para acceder a la cúpula de la organización.

Broncas primarias en el seno de la ANC, la organización considerada por la UCO el 'brazo civil' del levantamiento del 1-O. Baños ha sido apartado de la carrera sucesoria de Jordi Sánchez, en prisión desde el pasado 16 de octubre. El control de la organización está dando lugar a unas disputas subterráneas que el mundo independentistas intenta que no salgan a la luz. El reglamento de la ANC estipula que los aspirantes a la dirección no pueden participar en acto alguno de promoción propia o de campaña particular. Asistir a debates en los medios es causa suficiente para que se haya tomado esta determinación.

La ANC deberá renovar su secretariado general el próximo día 24. Hay 77 cargos a repartir, entre ellos, los de presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. Sánchez, que dirigía esta entidad desde 2015, se dio de baja de la dirección para presentarse como número dos por Barcelona en la lista de JxCat. Carles Puigdemont, líder del partido, decidió postularle a la presidencia de la Generalitat, un empeño frustrado por la negativa del juez Llarena a que salga de prisión para asistir al debate de investidura.

Mayoría de ERC

Entre los candidatos al más alto cargo de la ANC aparecen Daniel Minoves, un activista vinculado a movimientos del Tercer Mundo y militante de ERC. Adrià Alsina, actual jefe de prensa de la organización, también con lazos con los republicanos. David Fernández, empresario y titular del Círculo Catalán de Negocios también figura entre los aspirantes así como Elisenda Paluzie, economista también miembro de la ERC.

Las primarias se anuncian muy movidas ya que no hay candidato claro y mucha tensión interna. La ANC es la entidad todopoderosa que ha organizado, desde hace años, todos los grandes movimientos de masas del separatismo, desde las arrolladoras marchas en las Diadas a la concentración tras los atentados yihadistas en las Ramblas. Su principal dirigente, Jordi Sánchez, está en la cárcel de Soto del Real al ser considerado por el juez Llarena uno de los miembros activos del Comité Estratégico que llevó a cabo el referéndum ilegal del 1-O y el intento de golpe de Estado del 27 de ese mismo mes.

Su activa participación en el asedio a la consejería de Economía, junto a Jordi Cuixart, líder de Omnium, es uno de los episodios que más han pesado en el juez instructor a la hora de no permitirle salir a la calle en libertad provisional.

Las finanzas de la ANC, en un informe de la UCO desvelado por Libertad Digital, evidencian el poder de esta asociación, que se ufana permanentemente en mostrar su perfil 'pacífico' en todas sus intervenciones. Este documento habla de que ambas entidades, ANC y Omnium, han gastado más de 1,5 millones de euros en todas las actividades relacionadas directa o indirectamente con el reférendum del 1-O.

Se refleja así que se gastó más de 350.000 euros en autobuses para concentraciones y traslado de personal a los centros electorales; más de 100.000 euros en las concentraciones para interceptar vías y carreteras en la huelga general celebrada días después del plebiscito, que paralizó el movimiento de las personas en esa comunidad y propició escenas de violencia contra gente pacífica que intentaba llegar a sus puestos de trabajo. En el apartado Informática se contabilizan gastos de 222.000 euros. El apartado más importante es el que se signa bajo el epígrafe de Márketing y Publicidad, que asciende a casi 600.000 euros.

Se trata pues de una instancia muy poderosa, con potentes medios económicos, cuyas cuentas nunca se han auditado y sin cuya existencia el independentismo no habría logrado los movimientos de masas que le han caracterizado estos últimos años.