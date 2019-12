Primera instrucción de Vox a sus 52 diputados: sacudirse la culpa sobre Pisarello

En Vox no están dispuestos a cargar con la culpa de que Gerardo Pisarello, exvicealcalde de Barcelona y mano derecha de Colau, haya escalado peldaños hasta convertirse en Primer Secretario de la Mesa del Congreso de los Diputados.

Daños colaterales de una guerra con el PP que, al entender de los de Abascal, empezó a librarse desde su irrupción en las instituciones con 12 escaños en Andalucía y sus sucesivas exclusiones de los gobiernos autonómicos en favor de Ciudadanos. "No cedemos a chantajes. Que empiecen ya a enterarse que Vox es la tercera política de España", insisten en el partido.

Conscientes de que la falta de acuerdo entre las fuerzas de la derecha se ha traducido en una ofrenda a Unidas Podemos, algo que ha descolocado por igual a votantes de Vox y del PP, la formación se ha puesto manos al teclado y ha lanzado la primera instrucción de la legislatura a sus 52 diputados: dejar claro que el PP es el único responsable de que Pisarello y, por ende, "el separatismo y el comunismo", tenga un puesto en la Mesa.

Conscientes de que la ofrenda a Unidas Podemos ha descolocado por igual a votantes de Vox y del PP, la formación se ha puesto manos al teclado

Los parlamentarios de Vox, muchos de ellos recién aterrizados en las Cortes, tiran de las redes sociales para rebatir, casi al minuto, cualquier acusación contra Vox en torno al inesperado peso adquirido por la izquierda en el órgano rector de la Cámara Baja.

La valoración (y argumentario) del Grupo sobre la votación para constituir la Mesa de la polémica llegó a los medios en torno a las 14.00 horas de este martes. "Llevamos un año siendo oposición leal por el interés de España y apoyando con nuestros votos las posibles alternativas a la izquierda. El PP ha preferido hacer lo contrario. Los españoles tomarán nota", explicaban desde Vox.

La gresca continúa

A lo largo de toda la jornada, los nuevos representantes del partido divulgaban mensajes similares y se hacían eco de todos los lanzados por la cúpula. Días después, la gresca entre las tres fuerzas, contando con Ciudadanos, continúa.

Abascal abría la veda. "¿Me puedes dar una sola razón por la que 52 diputados tengan que apoyar a 10, y no al revés ? Yo no la he encontrado. Pedirnos colaboración para excluirnos roza el insulto personal. No todo vale, Pablo", preguntó al líder del PP. Previamente, este lanzaba su ataque contra Vox.

"Por culpa de Vox ha sido elegido Gerardo Pisarello, el que arrancó la bandera de España a los concejales del PP en el balcón del Ayuntamiento de Barcelona, en vez de José María Espejo, el que se enfrentaba a los golpistas en la Mesa del Parlament", señalaba.

El PP ha preferido que Podemos tuviera una Secretaría en la Mesa del Congreso en vez de VOX , 💚🇪🇸 tercera fuerza Parlamentaria. El PP que ha sido el difusor y defensor del “ voto útil “, al dárselo a Ciudadanos lo ha hecho útil para Podemos. pic.twitter.com/N0xTCfXzxC — Ines María Cañizares Pacheco (@InesCanizares) December 3, 2019

"El PP ha preferido que Podemos tuviera una Secretaría en la Mesa del Congreso en vez de VOX, tercera fuerza parlamentaria. El PP, que ha sido el difusor y defensor del 'voto útil', lo ha hecho útil para Podemos al dárselo a Ciudadanos", dice la diputada por Toledo Inés María Cañizares tras estrenarse en el Congreso.

Juan José Aizcorbe, nuevo diputado por Barcelona, señala: "Mientras que Vox, no ha dudado en apoyar a la candidata del PP para la presidencia de la Mesa cuando las opciones eran PP o PSOE, el PP, ha preferido evitar que Vox tenga un puesto en la Mesa, aún a sabiendas de que eso suponía entregárselo a la izquierda".

"Que a nadie se le olvide"

Víctor González, que ha conseguido hacerse con un escaño por Salamanca, advierte que "141 PP+Vox. 71 podrían haber sido para el PP, la primera secretaría y 70 la segunda para el Grupo parlamentario Vox. Han preferido tener la cuarta y que Vox no esté. Que a nadie se le olvide".

"El PP se retrata, como siempre, escondido. Esta vez se ha escondido detrás de unas papeletas, pero el resultado ha sido una absoluta traición a España. Un cordón sanitario con alevosía, negando a casi 4 millones de españoles la representación que les corresponde en la Mesa", lanza Rocío de Meer, diputada por Almería.

Unos y otros, caras conocidas y otras nuevas, defienden estos días que Vox no ha parado de "ceder" desde hace un año ante el PP. Ahora que tienen 52 escaños se ven con la potestad de exigir a los populares que dejen de anteponer los intereses de Cs -ahora con 10 diputados- a de los de Vox.

🚨 HILO FUNDAMENTAL 🚨✅ Vuestros análisis son más acertados que cualquiera de los tertulianos sabelotodo de las teles progres y de los medios de la derechita cobarde.Fundamental este hilo para entender lo que ha pasado hoy en el Congreso.⬇️⬇️⬇️ https://t.co/Q2K5XCxKhu — VOX 🇪🇸 (@vox_es) December 3, 2019

La primera comparecencia ante los medios del que será el primer miembro de la formación en la Mesa del Congreso, Ignacio Gil Lázaro, también ha girado en torno al asunto Pisarello. "Solamente el PP es responsable de lo que ocurrió a la hora de votar prefirió votar a Ciudadanos en vez de apoyar al candidato de Vox, probablemente porque no quería tener el mismo número de representantes en la Mesa. Que empiecen a enterarse que Vox es tercera fuerza", ha dicho este miércoles.

"Patriotas de pactotilla", dice el PP

Antiguamente en las filas populares, Gil Lázaro ocupará en la vicepresidencia cuarta de la Cámara Baja gracias a los 52 votos de su partido.

Sin embargo, los de Pablo Casado tienen la convicción de que ellos han defendido mucho más a Vox que al revés y de que la culpa de que Pisarello se haya convertido en secretario primero es de Abascal. "Patriotas de pacotilla", declaró el popular Óscar Gamazo con una foto de Abascal.

"Menos testosterona y más neuronas", pide Jaime de Olano, diputado por Lugo y vicesecretario de participación del PP. Espinosa de los Monteros (Vox) advierte: "A partir de hoy, nuestros equipos autonómicos y municipales serán más exigentes a la hora de llegar a acuerdos con el PP". La guerra ha estallado después de un año de tiras y aflojas.