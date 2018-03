Varios exconsejeros catalanes muestran su apoyo a la huida Ponsatí en su nueva etapa en el Reino Unido

Varios exconsejeros del gobierno de la Generalitat han deseado hoy suerte a la exconsejera de Enseñanza Clara Ponsatí, que ha abandonado Bélgica para reincorporarse a la Universidad de Saint Andrews, en Escocia, y le han agradecido su dedicación durante el tiempo que ocupó el cargo.

A través de su cuenta de Twitter, Toni Comín, que se encuentra actualmente en Bruselas, ha agradecido a Ponsatí su "lucidez" y su "integridad", y ha considerado "una suerte haber compartido gobierno. Seguimos juntos!", ha enfatizado.

Jordi Turull ha considerado que la Ponsetí se encuentra ahora "en un lugar donde antes que nada son demócratas y donde las reivindicaciones políticas se arreglan políticamente. Un lugar donde no tienen ningún miedo a resolver en las urnas las decisiones más trascendentes".

Josep Rull, también a través de Twitter, ha deseado que Ponsatí "disfrute de la libertad de un Estado, donde sería inconcebible encarcelar y perseguir a nadie por sus ideas, un Estado donde ante la reivindicación legítima de un referéndum en Escocia, lo pacta en vez de reprimirlo".

Molta sort consellera @ClaraPonsati! Gaudeix de la llibertat d’un Estat on seria inconcebible empresonar i perseguir ningú per les seves idees, un Estat on davant de la reivindicació legítima d’un referèndum a Escòcia el pacta en lloc de reprimir-lo. https://t.co/Rot9TVdjw1