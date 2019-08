La Policía acredita que Arístegui intermedió en India a cambio de comisiones irregulares

La Policía considera "acreditado" que el exembajador de España e India y exportavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Gustavo de Arístegui intermedió en la India "con el presidente de un organismo público financiador de infraestructuras y con el ministro de Carreteras [...] con ocasión del cobro de comisiones irregulares por gestiones que se entroncarían con el ámbito público", según consta en un informe de 30 de julio de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional incluido en el caso Pujol.

En el oficio, se pone de manifiesto que la empresa presuntamente implicada en el caso es Isolux Corsán, cuyo presidente era entonces el empresario Luis Delso, imputado en la causa. En este sentido, la Policía destaca que en el denominado caso Arístegui, por el que está imputado el exembajador, una de las empresas presuntamente implicadas es la firma Contratas Iglesias SA: "Es una mercantil que a la postre aparece listada como proveedor del Grupo Isolux Corsán", concluye el agente en su informe.

El agente también alude al correo electrónico de Luis Delso, en el que "se encontraron diversos correos electrónicos en los que se exponía que la organización estaba en problemas como consecuencia de que un antiguo directivo de Isolux Corsán India Engineering, habría denunciado oficialmente prácticas de corrupción de la empresa en la India", especifica el oficio policial.

Mediación del embajador

Y ante este contratiempo, prosigue el informe de 30 de julio, Luis Delso "parece que se habría recurrido a solicitar la mediación del embajador español en la India Gustavo de Arístegui, manteniendo dos reuniones en restaurantes el 13 de junio de 2014 y el 08 de diciembre del mismo año, en las que pudieran haber abordado cuestiones que sobrepasarían los ámbitos competenciales de un representante diplomático", destaca el documento.

Luis Delso solicitó la mediación de Gustavo de Arístegui, manteniendo dos reuniones "en las que pudieran haber abordado cuestiones que sobrepasarían los ámbitos competenciales de un representante diplomático"

Así, el 13 de junio de 2014 Luis Delso, Gustavo de Arístegui y su hijo Gustavo Manuel Arístegui cenaron en un reservado del restaurante More, en Madrid, según la información adelantada por el diario El Mundo: "Tal y como atestigua el recibo de la consumición por importe de 345 euros, obtenido merced a requerimiento policial expreso a la empresa de restauración. Observamos que Luis Delso se hizo cargo del sufragio integro de la cena", concluye el policía.

Por su parte, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, persigue desde hace más de tres años las presuntas comisiones ilegales percibidas por la trama de los exdiputados del PP Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de la Serna en cinco países: Marruecos, India, Argelia, Emiratos Árabes Unidos y Países Bajos.

Intermediación empresarial

Los dos exdiputados permanecen investigados en el procedimiento "por su labor de intermediación empresarial para la apertura de mercado y oportunidades de negocio de empresas españolas" a través de contratos de agencia, desarrollada por el despacho denominado Voltar Lassen, dirigido por los investigados Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de la Serna, a través de las mercantiles Scardovi SL y Karistia SL.

Un informe de la Agencia Tributaria pone cifras a las transferencias sospechosas de la firma Elecnor. Entre 2009 y 2015, Elecnor y su filial Internacional de Desarrollo Energético enviaron 108 millones de euros a los cinco países hacia los que el juez ha dirigido las comisiones rogatorias.

En este sentido, el instructor destaca en el auto de 3 de febrero que Elecnor saldó la deuda que tenía la empresa Karistia, de Arístegui, con la Agencia Tributaria "cuando éste ostentaba el cargo de embajador del Reino de España en la India". En diciembre de 2014 la UDEF halló otros dos ingresos de 175.000 y 36.000 euros, respectivamente, de Elecnor a Karistia.

16 millones a India

El informe de la Agencia Tributaria que incorpora todos los datos de las transferencias de Elecnor al exterior especifica que durante la presencia de Arístegui como embajador en Nueva Delhi, la mercantil y su filial transfirieron hasta 16 millones de euros a la India.

Por su parte, De la Serna ha asegurado a este periódico que el listado de transferencias internacionales realizadas por Elecnor no le implican en los pagos: "Ninguna de ellas me afecta, ni directa ni indirectamente, ni a mí ni a mi sociedad. Ninguna. Absolutamente ninguna. Jamás he recibido fondos de Elecnor en el extranjero. Ni de Elecnor, ni de sus filiales, ni de empresa o persona física alguna. Nunca".