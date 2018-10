Podemos y el separatismo salvan a Sánchez de un pleno extraordinario sobre Cataluña

PSOE, Podemos y los partidos nacionalistas y separatistas del Congreso han evitado una comparecencia extraordinaria del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hablar sobre la situación política en Cataluña. Los socios del Ejecutivo socialista han tumbado este martes la petición que había registrado Ciudadanos y apoyaba el PP tras los incidentes violentos del primer aniversario del 1-O.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha arremetido contra Sánchez y le he acusado de salir de Cataluña cuando los violentos asaltan el Parlament o retiran símbolos nacionales. "El Gobierno ni está ni se le espera en Cataluña", ha dicho.

ERC pide su propio pleno

"¿Qué están haciendo estos señores en Cataluña para no querer un pleno?" se ha preguntado Rivera. "Quieren campar a sus anchas. No doy crédito a que partidos constitucionalistas como el PSOE no apoyen este pleno". Algunos partidos como ERC han manifestado su interés que se celebre un pleno monográfico, pero no el que pedía Ciudadanos.

Rivera ha acusado a PSOE, Podemos y los separatistas de formar "una pinza" para evitar que el jefe del Ejecutivo dé explicaciones en el Congreso. "El sanchismo es un mal paréntesis para la democracia española. Hoy el constitucionalismo no gobierna en España, gobierna el sanchismo que es todo a cualquier precio", ha añadido.

El Congreso vota este martes una proposición no de ley de Ciudadanos que insta al Gobierno a enviar a la Generalitat el requerimiento previo a la aplicación del 155. Rivera ha dicho que Sánchez tendrá que decidir "si está con los constitucionalistas o no. Si está con los valores democráticos o está con los que quieren liquidar España".

La tesis de Sánchez

El presidente de la formación naranja también ha cargado contra el PP por no apoyar la comisión de investigación sobre la tesis de Sánchez en el Congreso. Los populares han registrado su petición en el Senado, donde tienen la mayoría absoluta.

"Bastante tenemos con que Sánchez vacíe de contenido esta Cámara (el Congreso) para que ahora venga el PP y la termine de cerrar", ha añadido.