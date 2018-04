Podemos salva a Bescansa de la 'purga' y deja en sus manos la renuncia al escaño

La dirección de Podemos ha acordado no tomar ninguna medida disciplinaria contra la cofundadora del partido, Carolina Bescansa, tras la filtración accidental de un documento a través de su canal público de Telegram que contenía un plan para disputar el liderazgo del partido a Pablo Iglesias, a cambio de ser número dos de Íñigo Errejón en las primarias de Madrid.

La filtración del borrador, de cuyo contenido se desmarcaron tanto Bescansa como Errejón, levantó una gran tormenta mientras se estaba negociando la candidatura para el proceso interno del que deberá salir el candidato a las elecciones de 2019 y el equipo que le acompañará a la Asamblea.

El secretario de Organización, Pablo Echenique, ha asegurado en rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva que Podemos no tomará ninguna medida disciplinaria contra Bescansa. De esta forma, la diputada se salva de la 'purga', y tienen en sus manos la decisión de dejar su escaño en el Congreso de los Diputados o pasarse al Grupo Mixto.

En cambio, Echenique no ha solicitado de forma expresa su renuncia. "Por nuestra parte hemos decidido no tomar ninguna medida. Respecto de su opción personal, no soy yo quien tiene que valorarla o solicitar nada", ha zanjado. Fuentes de la dirección aseguraron el pasado viernes que esperaban "un paso atrás" y una asunción de "responsabilidades" por parte de la cofundadora del partido.

Bescansa culpó de la filtración accidental a uno de sus colaboradores, a pesar de que no cuenta con personal del partido a su disposición. Y aseguró que fue a través del ordenador de su despacho y no desde su teléfono móvil. Las explicaciones no convencieron en la cúpula, que calificó los hechos como algo de "extremada gravedad".

Como consecuencia del escándalo, Iglesias forzó un pacto entre la corriente 'errejonista' y sus afines para cerrar la crisis abierta. El viernes, Errejón y el secretario regional Ramón Espinar sellaron un pacto de unidad para la candidatura a 2019, de que se quedaron fuera la corriente Anticapitalistas.