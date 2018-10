Podemos acusa al Ejecutivo de ponerse a los "pies" de Felipe VI por su recurso al TC

Podemos ha recibido con malestar la decisión del Gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional de la resolución del 11 de octubre del Parlamento catalán, en contra del criterio expresado por el Consejo de Estado. La formación morada no comparte los motivos del Ejecutivo para impugnar el pronunciamiento de la Cámara catalana contra el papel que jugó el Rey en la crisis independentista y en el que se pedía abolir la monarquía.

"El Consejo de Estado, un órgano claramente conservador, dice lo obvio: que la resolución del Parlament sobre Felipe VI no tiene efectos jurídicos y, por tanto, no cabe recurso. El Gobierno del PSOE dice que recurrirá igualmente. A sus pies, majestad", ha dicho el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, a través de Twitter.

La iniciativa fue impulsada, precisamente, por el grupo de Catalunya en Comú-Podem, los socios de Podemos en esa Comunidad. El texto, que salió adelante con el apoyo de los independentistas, criticaba la "intervención" del rey Felipe VI "en el conflicto catalán" y reclamaba "la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía".

Pero si el hecho de recurrir al TC ha sentado mal en las filas moradas, las palabras de la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, explicando sus motivos tampoco han dejado indiferente a la dirección del partido. "Dice que el Rey es inviolable (es decir, que puede delinquir y no se le puede juzgar) y que no se puede ni siquiera debatir sobre la monarquía en un parlamento", ha dicho Echenique. "¿El ala derecha del PP? No. La portavoz de un Gobierno del PSOE. Increíble", se ha preguntado con ironía a continuación.

"¿El ala derecha del PP? No. La portavoz de un Gobierno del PSOE. Increíble" Pablo Echenique, Podemos

"El Gobierno considera que no es objeto de debate lo que concierne a la Corona, a la modificación de la forma de Estado. Es por esa razón, que el Gobierno tiene la convicción de que eso ha de ser recurrido ante el Tribunal Constitucional. No es porque imagine nada que no esté encima de la mesa, sino porque considera que la figura del Jefe del Estado es inviolable y, en consecuencia, no debe ser objeto de disputa partidaria dentro de una cámara autonómica". Con estas palabras ha contestado a los periodistas la portavoz del Ejecutivo en la rueda de prensa del Consejo de Ministros celebrado este viernes en Sevilla.

Dice que el Rey es inviolable (es decir, que puede delinquir y no se le puede juzgar) y que no se puede NI SIQUIERA DEBATIR sobre la monarquía en un parlamento.¿El ala derecha del PP? No. La portavoz de un Gobierno del PSOE. Increíble. pic.twitter.com/Ir0QIH18o1 — Pablo Echenique (@pnique) 26 de octubre de 2018

"El Gobierno sostiene que los representantes de la ciudadanía elegidos en las urnas no pueden pronunciarse sobre lo que dice o hace un Jefe del Estado que ha llegado al cargo por su apellido, sin pasar por las urnas. Es hora de abrir un debate sobre el futuro de nuestra democracia", ha respondido el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.

Fuentes próximas a la dirección consultadas por Vozpópuli, se muestran contrarias a "sobreproteger" a la monarquía "en un país democrático" e insisten en su petición de "preguntar a los ciudadanos si consideran que la Monarquía sigue siendo la Jefatura de Estado más adecuada". El Centro de Investigaciones Sociológicas no pregunta a los encuestados por la institución monárquica desde 2015. Aunque parece que podría recuperar esta práctica en próximos barómetros.

Bloqueo en el Congreso

Asimismo, desde Podemos reclaman también que los partidos "dejen de bloquear en el Congreso que podamos investigar la corrupción". La Mesa -el órgano de gobierno de la Cámara Baja- rechazó el pasado martes el segundo intento de Izquierda Unida (IU) -integrada en Unidos Podemos- para debatir la posibilidad de crear una comisión de investigación sobre el rey Juan Carlos I, después de conocerse las grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo a Corinna zu Sayn-Wittgenstein, amiga del rey emérito. Votaron en contra los representantes de PP, el PSOE y Ciudadanos.

En este sentido, el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, también ha criticado al Gobierno, al que ha acusado de ser "más papista que el papa y salir a 'defender' a la monarquía corrupta ante una reprobación política de una institución democrática". "Una sobreactuación gratuita, bochornosa, peligrosa y antidemocrática", ha rematado. Eso sí, ha reconocido estar "muy satisfecho" con que el Congreso haya dado un primer paso para reformar en el Código Penal el tipo de injurias a la Corona.