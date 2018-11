Podemos rechaza a Marchena y pide que presida el CGPJ una mujer

La dirección de Podemos asegura que aún hay conversaciones con los socialistas después de que haya trascendido un acuerdo entre PP y PSOE para que presida el CGPJ el magistrado conservador del Tribunal Supremo Manuel Marchena a cambio de una mayoría progresista en el órgano de los jueces.

Así lo ha anunciado la portavoz de la Ejecutiva de Podemos, Noelia Vera, en una rueda de prensa desde la sede del partido. La dirigente morada dice que no han negociado "nombres" ni "números" sino que la única exigencia que han puesto sobre la mesa al Gobierno de Pedro Sánchez es "feminizar" el Consejo General del Poder Judicial y que sus miembros se elijan mediante "criterios profesionales".

"Si en 2018 no se ha entendido que el 8M nos marcó y que tiene que ser una mujer la que dirija el CGPJ es que no se ha enterado lo que se ha pasado en nuestro país", ha señalado. Respecto al acuerdo alcanzado entre PP y PSOE, Vera ha dicho que "todavía no es un acuerdo". "Forma parte de las conversaciones que se están teniendo hoy", ha dicho. El plazo concluye a las 20 horas de la tarde de este lunes.

Asimismo ha dicho que en opinión del partido morado "tienen que ser los vocales los que tienen que elegir a su presidente o presidenta y no con acuerdos de despacho entre el PP y el PSOE". En este sentido, ha dicho que al Gobierno parece que se le "olvida" su vocación feminista cuando "hablamos de órganos de decisión tan importantes".

"Ciudadanos dijo que era el adalid de la regeneración democrática y sigue apoyando a gobiernos corruptos en toda España. Así que tienen poca credibilidad", ha dicho Vera respecto a la decisión del partido de Albert Rivera de quedar al margen del reparto de puestos en el CGPJ.