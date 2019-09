Podemos rebaja sus exigencias para sellar una coalición: "El programa no va a ser una excusa más"

Podemos sigue fiel a su exigencia de una coalición con el PSOE para desbloquear la investidura, y ahora se muestra más laxo con respecto al programa. “Estamos convencidos de que no va a haber excusas desde el punto de vista programático”, ha afirmado la portavoz Noelia Vera tras la reunión de la dirección de esta mañana. El partido morado sigue pidiendo la derogación de la reforma laboral y el aumento del salario mínimo, pero considera que el documento lanzado en agosto ya recoge muchas peticiones de los socialistas.

De momento la negociación está anclada incluso a nivel telefónico. “No hay ningún tipo de comunicación. Sabemos que Pedro Sánchez tenía intención de llamar a Iglesias, pero la llamada no se ha producido”, ha afirmado Vera. Iglesias espera que sea Sánchez quien mueva ficha, pero la situación de bloqueo es evidente. Para mañana se postuló la posibilidad de una reunión entre ambos líderes, aunque esta mañana Vera ha enfriado las esperanzas.

El plan de la investidura 'gratis'

Sobre la mesa del partido morado sigue vigente la exigencia de una coalición. Aun así, de manera velada Vera esta mañana ha evitado descartar una cesión de última hora de Podemos, por ejemplo con la entrega de una investidura gratis a Sánchez para pasarse después a la oposición. Miembros destacados de Unidas Podemos defienden abiertamente esta opción, como desvelóVozpópuli, aunque consideran que no es conveniente esperar hasta el último minuto para activarla.

Estos sectores temen que Sánchez se adelante y entregue al Jefe de Estado su renuncia a una segunda investidura. Con ello, a los morados no les quedaría más remedio que preparar una campaña electoral en la que se jugarían gran parte de su futuro (y de sus escaños).

"En cinco minutos estamos en el Congreso"

“Tenemos los deberes hechos. El tema programático no va a ser una excusa más. En cinco minutos estamos en el Congreso de los diputados con el trabajo hecho”, ha afirmado Vera, para subrayar la plena disponibilidad de los morados a recuperar la negociación que se estancó en julio. “Si retomamos la negociación en el punto de julio, es cuestión de horas que haya un acuerdo”, ha mantenido la dirigente, y ha reiterado: “Un gobierno del PSOE en solitario no da estabilidad”.

“Nuestra voluntad sigue ahí. Nadie puede entender por qué lo que en julio valía, ahora no vale. Esto es lo que no se puede entender”, ha afirmado Vera, y ha remarcado: “No nos vamos a levantar de la mesa. Seguimos pensando que lo que conseguimos negociando podemos terminar de acordarlo ahora. [En julio] casi lo tuvimos, con unas horas más podemos terminar de completarlo. Tenemos la disposición y los documentos hechos”.

La dirigente de Podemos ha confirmado, además, que su partido confía que la situación se pueda desbloquear incluso poco antes del día 23 de septiembre, cuando espira el plazo para la investidura. Hasta ese día los morados insistirán en buscar una coalición. Iglesias cree que el socialista va de farol. Sánchez piensa lo mismo de Iglesias. En esa situación, quien primero descuelgue el teléfono puede aparecer como el que más miedo le tiene a las urnas.