Podemos pide al Gobierno prorrogar los empleos en las oficinas de asilo para evitar el colapso

Podemos ha reclamado al Gobierno, este lunes en el Congreso, que prorrogue un año a los interinos de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) que han sido cesados por fin de contrato, con el objetivo de evitar el colapso de este órgano que, según prevén los trabajadores del mismo, se agravará en las próximas semanas.

Los de Pablo Iglesias han registrado una proposición no de ley acompañados de varios de estos funcionarios. Su portavoz, Alberto Víctor Lima, ha señalado que no se trata de un problema de derechos laborales, sino de un problema que se va a ir agrandando "como una bola de nieve" si el Ejecutivo no busca una solución a largo plazo.

Lima es uno de los interinos que será cesado por el Ministerio del Interior. El nombramiento de funcionarios en este puesto, según ha explicado, se realiza de forma anual y con la posibilidad de una prórroga de tres años que ahora se le acaba. Según ha indicado, la ley permite al Ejecutivo ampliar un máximo de 12 meses este nombramiento a través de un decreto, una posibilidad que reclaman.

El funcionario ha señalado que aunque se hayan incorporado nuevos trabajadores a la oficina, "no son las gallinas que entran por las que salen", ya que cesan a 94 y llegan algo más de 50. Estas incorporaciones se hacen a través del decreto anunciado por el Gobierno en julio, es decir, que son empleados de Interior de forma extraordinaria y no se les exige la misma preparación que a los actuales funcionarios, por ejemplo, según ha explicado Lima, no se les pide nivel de inglés o conocimientos sobre migración y asilo.

Culpa a los recortes del PP

Para el portavoz de los cesados de la OAR la situación actual es "un parche" que no permitirá mejorar la situación. "Estamos pidiendo a este Gobierno que se intente dar una solución rápida y efectiva porque la campaña de frío ha empezado y la situación se irá agravando", ha apuntado.

La proposición no de ley de Podemos, según ha explicado la portavoz parlamentaria adjunta del grupo confederal, Ione Belarra, recoge esta petición de los funcionarios y recuerda que este colapso se debe a los "recortes" del Gobierno del PP que, según ha indicado, usaron los fondos extraordinarios de la UE para esta crisis de refugiados, para contratar puestos estructurales de Interior.

Exigimos al Gobierno que prorrogue durante un año los puestos de trabajo en la Oficina de Asilo. Hay que acabar con el colapso del sistema de acogida que deja a miles de personas tiradas y esperando en la calle congeladas. pic.twitter.com/Lt0PQaanb5 — Ione Belarra (@ionebelarra) 26 de noviembre de 2018

"Nuestra labor como grupo es forzar una solución desde el Gobierno y es la que nos han dado los trabajadores: prorrogar sus estancias en la OAR un año, como permite la ley, mientras se convocan plazas públicas estables" para "recuperar" el personal que, a su juicio, debería haber en estos órganos.

La diputada 'morada' Isabel Franco, firmante de la propuesta, ha explicado que también se ha pedido diálogo al Ministerio de Interior y al de Función Pública para poder tratar con el Ejecutivo esta materia de forma directa.