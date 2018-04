El control de la candidatura de Madrid reaviva la polémica interna en Podemos

La dirección madrileña de Podemos que dirige Ramón Espinar impulsó este domingo un reglamento para las primarias que fijó el calendario e incorporó buena parte de las peticiones de Íñigo Errejón para ser candidato en 2019. El ex número dos del partido logró que el proceso interno sirviese para elegir a la vez a la lista y al candidato y no en dos tiempos como había propuesto Espinar la semana pasada.

Pero este lunes, la dirección del partido morado cerró la puerta a que el equipo del futuro candidato pueda contar con una firma mancomunada con la dirección regional ante la Junta Electoral, como según afirma el entorno afín al secretario general, Pablo Iglesias, habría solicitado Errejón en el marco de las negociaciones.

Esto supondría tener capacidad de veto frente a las decisiones orgánicas -en manos de Espinar- y poder jurídico para llevar a cabo las coaliciones o para elegir las siglas de la futura coalición. "Eso no se puede ceder en un reglamento porque los que ejercen esa capacidad jurídica son los órganos que han sido elegidos de manera democrática. Retener eso es retener la soberanía de Podemos y en Podemos mandan los inscritos", zanjó el secretario de Organización, Pablo Echenique.

Asimismo, dio por cumplidas todas las exigencias de Errejón con la aprobación del reglamento y aseguró que la capacidad de representación ante la Junta Electoral reside en los órganos del partido y no en el candidato. En el acuerdo no escrito alcanzado entre Iglesias y Errejón tras la asamblea estatal de Vistalegre II se contemplaba que el ex número dos del partido gozaría de autonomía en la campaña. A ojos de la dirección nacional, dotar de firma al equipo del candidato podría sentar un precedente en otros territorios.

Los Anticapitalistas decidirán este miércoles si se presentan finalmente a las primarias

Tras votar a favor del reglamento el domingo, el entorno de Errejón indicó que la negociación aún no estaba cerrada y aseguró que mantenían conversaciones para tratar de ganar mayor independencia frente a la línea de Espinar. "Se están explorando posibles fórmulas que garanticen la autonomía de Errejón para desarrollar su línea política", manifestaron sin nombrar la reclamación de contar con una firma ante la Junta Electoral.

El pulso de Errejón a la cúpula del partido durante la negociación de las primarias está elevando la tensión del sector afín a Iglesias contra el que fue número dos del partido. Aunque Espinar se ha visto obligado a ceder en sus pretensiones iniciales, la insistencia de Errejón en conseguir una cota de autonomía casi absoluta para su proyecto ha reabierto las heridas entre las diferentes corrientes del partido.

La tercera familia, los Anticapitalistas, que tampoco están de acuerdo ni con la precipitación que ha impuesto Iglesias para el proceso interno ni con la forma de construir la candidatura, decidirán este miércoles en una asamblea con los inscritos si se presentan finalmente a las primarias. A esta corriente pertenece la potencial rival de Errejón, Lorena Ruiz-Huerta, que ejerce de portavoz en la Asamblea de Madrid, y cuyo perfil se ha visto reforzado con el caso del máster de Cristina Cifuentes.

Echenique instó este lunes a Errejón a construir una lista unitaria de aquí a que termine el plazo. El límite para presentar las candidaturas es el próximo viernes. El secretario de Análisis Estratégico llegó a dejar en el aire su candidatura el pasado jueves, amenazando con dar un paso al lado si no se atendía a sus peticiones.