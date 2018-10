Podemos presiona para que los separatistas dejen los presos al margen de los PGE

En Podemos dicen estar convencidos de que los apoyos parlamentarios para los Presupuestos Generales de 2019 "acabarán llegando" tarde o temprano. Todo a pesar de la retórica que mantienen hasta ahora los independentistas catalanes -sobre todo Esquerra- acerca de la situación de los dirigentes encarcelados y la exigencia de que el Gobierno de Pedro Sánchez inste a la Fiscalía a retirar la acusación de rebelión como condición necesaria para sentarse a negociar las cuentas públicas.

"No contemplamos el escenario de que no haya Presupuestos Generales del Estado", aseguraba este lunes el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique en la rueda de prensa posterior al Consejo de Coordinación (la Ejecutiva) del partido.Pero la negociación se antoja complicada, a tenor de la posición en la que se mueven actualmente los partidos separatistas, sobre todo después de que trascendieran los planes del Ministerio Público.

Si Sánchez "mantiene la línea represiva a través de la Fiscalía o de la Abogacía del Estado, y si cree que los líderes independentistas en general y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, en concreto, tienen que estar en prisión por rebelión, no tiene sentido pedirnos apoyo a los Presupuestos ni garantizar la estabilidad de su Gobierno", llegó a asegurar este fin de semana el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés (ERC).

"La Fiscalía se debe a los principios de autonomía e imparcialidad", replicó la ministra de Justicia, Dolores Delgado, este mismo lunes. "El Estado de derecho es separación de poderes. El Ejecutivo no puede actuar, y lo saben muy bien", apostilló la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá tras la reunión del Consejo de Ministros.

En la formación de los círculos presionan a los independentistas para que dejen la cuestión de los presos al margen, sabedores de que la carga social del pacto sellado entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez el pasado viernes es de total agrado para los republicanos catalanes e incluso aceptable para el partido de Carles Puigdemont. En el PSOE consideran que si suman al PNV y a ERC, sería suficiente con la abstención de PDeCAT para sacar adelante las cuentas.

El partido de Iglesias quiere hacer ver a los separatistas que dejar caer al Ejecutivo de Sánchez no les reportaría ningún beneficio ni contribuiría a la salida del conflicto catalán. Es más, podrían propiciar que PP o Ciudadanos ganaran unas hipotéticas elecciones y se hiciesen con La Moncloa, lo cual permitiría la 'vía dura' que ahogaría el espacio de diálogo y normalización que han querido poner en marcha los socialistas.

Pero por otro lado también esgrimen el argumento económico, en el que incluyen a los nacionalistas vascos. "Nos resulta muy difícil imaginar cómo el PDeCAT, ERC o el PNV van a explicar a los vascos y catalanes que no se les sube el Salario Mínimo Interprofesional (a 900 euros), que no aumentan las pensiones en Euskadi o Cataluña o que no se mejora la Ley de Dependencia", reflexionaba el número dos orgánico de Podemos en la sede de Princesa.

Separatismo dividido

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, se expresaba este lunes en la línea de separar la cuestión de los presos de la negociación presupuestaria. Aunque el diputado -del ala más posibilista- reconocía que el clima no favorece su sí. "No se trata de poner una condición de este tipo, se trata de entender que con esta situación es muy difícil mantener el diálogo político normal", aseguraba en una entrevista en la SER.

El presidente de la formación, David Bonvehí, enfatizaba que su 'no' a las cuentas públicas es "evidente" y que únicamente "cambiaría con un gesto en el tema judicial y con una propuesta sobre la mesa en materia de autodeterminación". En cualquier caso, el control sobre los votos del grupo en la Cámara Baja depende directamente de Waterloo, el retiro del expresidente Carles Puigdemont. En cualquier caso, Sánchez no comenzará la negociación hasta después de llevar las cuentas al Congreso, a finales de noviembre o comienzos del mes de diciembre.

Aunque desde Podemos intentarán abonar el terreno para sacar adelante unos Presupuestos que podrían mantener a flote sus aspiraciones para los próximos comicios locales y autonómicos de mayo, así como en unas hipotéticas generales. La formación morada dice que trabajará para armar una nueva aritmética parlamentaria como la de la moción de censura que permita sacar adelante las cuentas. Aunque sería suficiente con una mayoría simple. Es decir, más votos a favor que en contra.

"Seguiremos haciendo lo mismo, moviendo lo que haya que mover para que salgan adelante. Pero ahora son los políticos catalanes los que tienen que pensar cuál es la situación y ver cómo le van a explicar a su gente y a su pueblo que van a votar a votar en contra de la dignidad y a vivir en mejores condiciones que todos estos años", enfatizaba también este lunes la portavoz de la Ejecutiva de Podemos, Noelia Vera.

Con las cosas de comer hay que ser muy respetuoso y muy responsable y más en este momento" Noelia Vera (Podemos)

En este sentido, defendía que el partido morado ha mantenido durante todo este tiempo "una posición exquisita" respecto al conflicto catalán. "No queremos que haya presos y nos parece que judicializar la política lleva a puntos como en el que estamos ahora", aseguraba. "Con las cosas de comer hay que ser muy respetuoso y muy responsable y más en este momento", remataba.

Sobre los plazos, desde Podemos reconocen que la "complejidad parlamentaria" puede retrasar la aprobación de los Presupuestos. Pero Echenique advertía de que "deberían estar aprobados a principios del año que viene como muy tarde, para que no se prorrogue el Presupuestos del Partido Popular de manera efectiva, si es posible, ningún día del año 2019". Asimismo, afirmó que la subida del Salario Mínimo a 900 euros debería entrar en vigor el 1 de enero, independientemente de que las cuentas públicas aún no estén aprobadas.