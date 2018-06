Podemos se opondrá a los centros europeos de migrantes que plantean Sánchez y Macron

Unidos Podemos se opondrá al modelo de "centros cerrados" de refugiados en suelo europeo que pretende impulsar Francia con el apoyo de España y Alemania. El grupo morado trasladará este miércoles su negativa a aceptar el modelo de establecimientos que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez acordó el pasado sábado con el jefe del Ejecutivo galo, Emmanuel Macron.

"A las cárceles para personas migrantes no hay que cambiarles el nombre", ha sostenido en rueda de prensa la portavoz parlamentaria Irene Montero. En este sentido, ha defendido que "los centros en los que se priva de libertad a una persona que no ha cometido ningún delito, nos parece una vulneración de derechos humanos". "La política migratoria de la UE no puede ser el encierro de personas que huyen de la guerra y la miseria", ha añadido un día antes de que el jefe del Ejecutivo español explique ante el Congreso la postura que mantendrá España ante el Consejo Europeo que se celebra este jueves y viernes en Bruselas.

Podemos ya se opuso la semana pasada a los centros de desembarco fuera de las fronteras comunitarias propuesto por el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk y que defienden Austria e Italia. De hecho, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, instó a Sánchez a oponerse a este tipo de establecimientos en países de origen y tránsito en el norte de África. La formación morada cree que van "en contra de la legislación internacional en materia de derechos humanos y ayuda humanitaria". El ministro de Exteriores, Josep Borrell, no los ve con malos ojos como medida para aliviar la presión migratoria a la que se enfrenta la UE.

La propuesta francesa que ahora respaldan España y Alemania y que es compatible con la de Tusk propone un mecanismo que permita a los migrantes que cruzan el Mediterráneo llegar a puerto seguro. Una vez en tierra, seanacogidos en "centros cerrados" financiados con fondos europeos y supervisados por Acnur, la Agencia de la Naciones Unidas para los Refugiados.

En esos centros, se examinaría una por una la situación personal y legal de los migrantes. Aquellos que tengan derecho de asilo se repartirán entre los países de la Unión Europea. Y quienes no cumplan los requisitos, serán devueltos a sus países de origen. Este modelo que ya está en marcha en Grecia es que genera más reparos al partido de Iglesias. "Nos hemos encontrado con el PSOE en algunos momentos en la defensa de algunas propuestas en pro de los derechos humanos. Ahora que tiene en su mano negociar esto con Bruselas, esperamos encontrarnos también" ha advertido Montero.

"La política de devoluciones debe ser comunitaria y basarse tanto en la solidaridad como en el respeto a los derechos humanos", afirmó el presidente galo el sábado, quien se mostró "en contra de la creación de simples campamentos de almacenamiento y de rechazo". Sin embargo, la ONG Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado criticó el sábado la iniciativa, que en su opinión, serían "poco más que CIE ampliados".

Cierre de los CIE

Precisamente, entre las veinte medidas urgentes propuestas por el líder morado para el resto de legislatura está precisamente la de clausurar los polémicos Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que ya existen en España. Por el momento, el Gobierno sólo contempla su "mejora", como manifestó la vicepresidenta Carmen Calvo en una entrevista en El Objetivo este domingo.

Al margen de esto, el jefe del Ejecutivo ha mantenido este martes con la canciller alemana Angela Merkel su reunión bilateral. La mandataria ha abogado por que la Comisión Europea apoye más a España ante el aumento de la presión migratoria. "España es un país fronterizo. Este año hemos recibido un 64% más de llegadas que en 2017, y en 2017, un 100% más que en 2016, la mayoría de ellos migrantes provenientes del norte de África", ha sostenido Sanchez en la rueda de prensa posterior al encuentro bilateral.

En este sentido, el ministro del Interior, Fernando Grande-Malaska viajará este jueves a Marruecos para reunirse con su homólogo y abordar la situación generada tras la llegada de inmigrantes a España en las últimas semanas. También le acompañarán el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell y la titular de Justicia, Dolores Delgado.