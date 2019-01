Podemos no negociará con Errejón y busca una fórmula para competir en las elecciones

La dirección de Podemos mantiene su negativa a tomar medidas contra Íñigo Errejón y se limita a esperar que renuncie a su escaño en el Congreso, pues consideran que él mismo se ha situado fuera de la organización. En la reunión de la Ejecutiva celebrada este lunes en la madrileña sede de Princesa 2, la cúpula estatal se ha volcado en preparar el pleno del Congreso de este martes, donde planean votar en contra del decreto de los alquileres.

La dimisión o la renuncia al acta "es una cosa que tiene que decidir Íñigo Errejón, de forma consecuente con su decisión que imagino que está valorando con su equipo", ha señalado la coportavoz de la Ejecutiva, Noelia Vera. El partido morado trata de recuperarse del golpe provocado por la decisión de su ex número dos de presentarse a las elecciones de la Comunidad de Madrid bajo las siglas de la plataforma de Manuela Carmena (Más Madrid), renunciando de facto a las de su partido que le eligió en primarias como candidato a la Presidencia.

Aunque el propio Errejón señaló este fin de semana en una entrevista en La Sexta Noche que esperaba que la dirección de Podemos rectificase, el partido morado da por rotos "todos los puentes" y busca la fórmula para nombrar a un nuevo candidato a los comicios autonómicos de mayo. "Si Íñigo quiere confrontar, no lo va a conseguir (...) Parece que se ha desligado de Podemos porque no le motiva lo suficiente", ha zanjado Vera. "La dirección de Podemos Madrid tiene que debatir ahora los procedimientos y cómo va a ser ese proceso para elegir a un nuevo candidato. Pero está claro que Podemos estará en las elecciones de la Comunidad", ha explicado a continuación. De esta forma, deja la responsabilidad en manos de la dirección de Ramón Espinar, que guarda silencio desde que estalló la crisis. Aunque fuentes regionales no dan por cerrado que aún pueda haber negociación con Errejón.

Centrarse en Presupuestos

Desde la cúpula estatal acusan a su hasta ahora candidato de haberse marchado de manera "unilateral, personalista y formando otro proyecto" con "un plan oculto que no se había trasladado a la organización", según ha recalcado el secretario de Organización, Pablo Echenique. En este sentido, tratan de zanjar la polémica para que el cisma abierto no ensombrezca la pelea que mantienen abierta con el Gobierno de Pedro Sánchez para que cumpla todas las medidas del acuerdo presupuestario firmado en La Moncloa antes de dar por asegurado su 'sí' a las cuentas públicas de 2019.

En la reunión del Comité de Campaña celebrada este sábado con los secretarios generales regionales y los candidatos autonómicos, no hubo voces que respaldasen la maniobra del ex número dos del partido morado. El órgano coordinado por la portavoz en el Congreso, Irene Montero; el de Comunicación, Juanma del Olmo; y el propio Echenique, abordó la situación abierta tras la decisión de Errejón en Madrid y varios líderes territoriales abogaron por la autonomía de la dirección regional. En este sentido, percibieron un "cierre de filas" tras la crisis de este fin de semana y minimizan el posible "efecto contagio" a otros territorios.