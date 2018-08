Podemos quiere negociar los Presupuestos aunque el techo de gasto no esté aprobado

La reforma de la Ley de Estabilidad pactada por el Gobierno con Podemos allana el camino para la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2019. El cambio normativo -de salir adelante- permitirá sortear el anunciado veto del PP a la senda de estabilidad en el Senado. Aunque la modificación legal hará que se alarguen los plazos previstos para aprobar las primeras cuentas públicas de los socialistas.

Tras la primera toma de contacto el pasado miércoles, el Ministerio de Hacienda afronta ahora una negociación formal con los representantes del grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea para conseguir su voto afirmativo a la senda de déficit y al techo de gasto;el paso previo para aprobar las cuentas públicas de 2019.

Aunque los grupos firmantes piden el trámite urgente y por lectura única, en Unidos Podemos no pierden de vista que PP y Ciudadanos pueden tratar de estirar al máximo los plazos para aprobar la proposición de Ley que han presentado para cambiar la norma. "No hay ninguna disposición que diga que la senda de déficit y el techo de gasto tengan que estar aprobados para sentarse a negociar el anteproyecto de Ley de Presupuestos", aseguran fuentes del grupo parlamentario confederal.

Hasta ahora, Unidos Podemos ha planteado un paquete de medidas en las que hay posibilidades de entendimiento con el Gobierno. "Si seguimos por este camino y en los días futuros podemos concretar avances en la Ley de Dependencia, en Educación y en Sanidad -y eso se concreta con tiempos y con partidas presupuestarias- habrá capacidad de entendimiento y podremos llegar a un acuerdo", manifestó el secretario de Organización, Pablo Echenique, tras la reunión con la titular de Hacienda, María Jesús Montero, para el techo de gasto.

A partir de la próxima semana, estudiarán las medidas con un carácter más técnico en cuatro mesas de negociación que girarán en torno al empleo, a las pensiones, a la relajación de regla de gasto de los ayuntamientos y al aumento de los ingresos del Estado a través de una reforma fiscal. En este sentido, el secretario general del grupo parlamentario, Txema Guijarro, se mostraba este viernes confiado de que la reforma de la Ley de Estabilidad acerca más la posibilidad de impulsar unos "Presupuestos expansivos".

No acelerar los tiempos

Desde el Gobierno, en cambio, parecen preferir no acelerar tanto los tiempos. "De momento, estamos en otro espacio: en la modificación de la Ley Orgánica, estaremos en una senda de gasto, y después entraremos en los Presupuestos", manifestaba la vicepresidenta Carmen Calvo tras la reunión del Consejo de Ministros de este viernes.

En el caso de que el cambio de la Ley no pudiese llevarse a cabo y el Gobierno no consiguiese aprobar la nueva senda de déficit, Sánchez tendría que elaborar los Presupuestos trabajando sobre los objetivos que en su día pactó el Ejecutivo de Mariano Rajoy con Bruselas. Esto reduciría la capacidad de gasto público, pero podría amortiguarlo intentando elevar los ingresos. En todo caso, si España excediese dicho déficit, en Moncloa confían en que Bruselas no ponga reparos, ya que ha autorizado cinco décimas más.

La senda pactada por Pedro Sánchez tras llegar a la Presidencia supone un margen presupuestario extra de unos 5.000 millones de euros para 2019. De ellos, 2.000 irían a las Comunidades Autónomas; 2.000 a la Seguridad Social; y 1.000 a la Administración General del Estado. Así que, aunque en Unidos Podemos no quieren ni oír hablar de este escenario, no sería tan complicado maniobrar para salvar esos 1.000 millones.

Desde el triunfo de la moción de censura, Iglesias insiste en la idea de forjar un acuerdo con el Gobierno que dé estabilidad a la legislatura hasta 2020 y pueda reforzar -con medidas sociales- el bloque del centro-izquierda de cara a las próximas elecciones generales. Todo, frente a la espiral de competición por el centro-derecha que libran PP y Ciudadanos y con las autonómicas y municipales de por medio, en mayo de 2019.