Podemos espera reunirse con Sánchez pero le exige pensiones y permisos de paternidad

Podemos trata de marcar el paso al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez incluso antes de que el líder del PSOE haya nombrado a sus ministros. El secretario de Organización del partido morado, Pablo Echenique, ha exigido este lunes al nuevo jefe del Ejecutivo que lleve a la primera reunión del Consejo de Ministros dos medidas concretas: garantizar la revalorización de las pensiones en base al IPC y derogar el factor de sostenibilidad y poner en marcha los permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles.

En Podemos defienden que la moción de censura del pasado viernes triunfó "no por los trabajos de un partido concreto sino por la movilización de las mujeres y los pensionistas en la calle". Por eso, sostienen, las primeras medidas del nuevo Gobierno "tienen que hacer honor a esa ciudadanía movilizada". Preguntada sobre las posibilidades reales y la capacidad de maniobra de Sánchez para acometer estas reformas, la coportavoz de la Ejecutiva, Noelia Vera, se ha remitido a las "partidas de gastos extraordinarios que se pueden aplicar en cuanto se aprueben" los Presupuestos Generales del Estado de 2018.

El secretario general del partido morado está aún a la espera de reunirse con el nuevo presidente del Gobierno. "Pedro Sánchez no nos ha llamado de momento, entendemos que está atareado construyendo el equipo de gobierno", aseguran. Tampoco han hablado con el secretario de Organización de los socialistas, José Luis Ábalos, que este mismo lunes deslizaba la posibilidad de que "otros partidos" ocupen puestos de segundo nivel. "No hemos hablado con el señor Ábalos. Pero para que esa conversación sea productiva, tiene que producirse entre el nuevo presidente del Gobierno y el secretario general de Podemos, para conocer los detalles de qué piensa", ha zanjado Echenique. En cualquier caso, no se cierran a esta posibilidad hasta escuchar la propuesta formal.

El partido morado sigue insistiendo en la dificultad que encontrará Sánchez si no forma un Gobierno de coalición. Aunque asumen ya "que va a optar por un gobierno más débil", confían en que puedan "levantar" los vetos impuestos a las leyes de la oposición durante estos dos años por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. "Pensamos que sería más estable un gobierno con mayor apoyo parlamentario. Va a tener más difícil tener cambios legislativos", insisten.

En cambio, sobre la estrategia parlamentaria que adoptarán a partir de ahora, el secretario de Organización ha subrayado que seguirán haciendo lo que han hecho durante "estos dos años" poniendo "el interés general por encima de todo lo demás". "Cuando haya medidas buenas para la ciudadanía, las vamos a seguir apoyando; y cuando las haya que pongan el peso de la crisis encima de la ciudadanía nos tendrán enfrente" ha dicho. En cualquier caso, ha negado que vayan a "embarrar el debate como el PP ni hacer el 'hooligan'".