Podemos estudia apoyar en secreto al frente anti-Carmena en las municipales

El golpe de Íñigo Errejón, que a finales de enero decidió sumarse a la plataforma de Manuela Carmena, Más Madrid, tiene ya más de un efecto colateral. Hasta ahora, el partido de Pablo Iglesias ha anunciado públicamente que presentará una candidatura propia en la Comunidad, pero que se echará a un lado en las elecciones municipales. No obstante, son cada vez más los dirigentes de Podemos que reprochan de puertas adentro a la alcaldesa su falta de gratitud y la acusan de haber tramado una conspiración que puede afectar al futuro del partido. Por ello, preparan una contraofensiva.

El propio Iglesias asumió en su última carta que Carmena “no es lo que fue”. No obstante, mantuvo la línea del apoyo externo a la ex juez, por “responsabilidad” y para evitar que la derecha vuelva a gobernar Madrid. Pero en los círculos de Podemos de la capital y entre varios dirigentes se multiplican opiniones más beligerantes.

Fuentes del partido aseguran que tienen previsto preparar una guerra de baja intensidad contra la ex juez. Esta estrategia se llevará a cabo en la sombra y se dirigirá a destacar el proyecto de Carmenacomo personalista, y a atacar aquellas decisiones tomadas durante su mandato que consideran erróneas, como el desarrollo de la Castellana.

El errejonazo ha revivido la candidatura de la Bancada”, explican en Podemos

La punta de lanza de esa estrategia consiste en ofrecer apoyo “latente” a la Bancada municipalista, la nueva coalición que espera aglutinar a los movimientos sociales y colectivos de izquierdas que se sienten defraudados por Carmena. Se trata de una formación en la que se encuentra Ganemos, el grupo de los tres ediles críticos con la alcaldesa. No se excluye que Izquierda Unida también se sume a esta plataforma si la ex juez no incluye a miembros del partido de Alberto Garzón en su lista.

Cuadros, redes y logística

Este apoyo oculto de Podemos se fundamentaría en militantes, cuadros, respaldo en las redes sociales y “logística” para la campaña electoral. De ser así, el resultado sería una fragmentación en dos candidaturas, una de Podemos y otra “del partido de Errejón y Carmena” (tal y como dijeron dirigentes como Irene Montero), tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento. “El errejonazo ha revivido la candidatura de la Bancada municipalista”, explican fuentes de Podemos a este diario.

Este apoyo oculto de Podemos se fundamentaría en militantes, cuadros, respaldo en las redes sociales y “logística” para la campaña electoral"

"La dificultad es orientar a los electores de que, si quieren votar a Carmena, no hagan lo mismo con Errejón", reflexionan en Podemos. Por eso, aseguran que públicamente el partido de Iglesias “centrará el tiro en la Comunidad”, en la que no ven problemas en alcanzar representantes. Pero garantizará apoyo en la sombra a los de la Bancada, que algunos incluso creen que puede cambiar de nombre para aumentar su atractivo electoral.

Frustración y decepción son sentimientos que comparten muchos dirigentes de Podemos. Y va circulando la tesis de que Carmena tuvo un papel muy activo en la “conspiración” de Errejón. La canibalización u “opa” que algunos creen que ha desatado Errejón alimenta el deseo de venganza política.

La cena de las empanadillas

La alcaldesa, por su parte, no pierde ocasión para desmarcarse de Iglesias y los suyos, tanto en temas locales como en los internacionales, por ejemplo reconociendo a Juan Guaidó como legítimo presidente de Venezuela. Pesa, además, decisión de excluir a Julio Rodríguez de la lista municipal y la famosa cena con Errejón del 22 de diciembre en la que ambos dirigentes hablaron de un movimiento político considerado una “traición” por la dirección nacional de Podemos. En la ya famosa “cena de las empanadillas” fraguó un acuerdo que Errejón anunció a finales de enero, después de ocultárselo a Iglesias durante meses.

El planteamiento de Podemos parte de la idea de que el ticket Comunidad-Ayuntamiento es una ventaja para Errejón. Y que es necesario romper ese frente, aunque sea a cuesta de Carmena. El plan se enmarca en una estrategia de la dirección nacional de Podemos, decidida a dar la batalla a Errejón porque cree que el pulso del ex número dos del partido no se limita a la esfera madrileña. Sino que cree que Errejón quiere modificar los equilibrios internos y proponerse en un próximo congreso de Vistalegre III como nuevo líder de un Podemos renovado.