Podemos se rinde al escenario electoral: “Dos no negocian si uno no quiere”

Podemos acudirá el próximo martes al encuentro con el Jefe del Estado con resignación. Así se desprende de las palabras de la portavoz del partido, Noelia Vera, después de la reunión de la ejecutiva de este lunes. “Dos no negocian si uno no quiere”, ha afirmado Vera en referencia a las últimas llamadas entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. “Sánchez tiene decidido que vamos a elecciones, es el único que no ha entendido que el bipartidismo en España se ha acabado”, ha atacado.

La posición de Podemos a pocas horas del momento clave en la negociación de investidura es ya inamovible. El partido de Iglesias pedirá formar parte del Ejecutivo, y comunicará al Jefe del Estado que no entregará sus votos sin obtener nada a cambio.

"El próximo gobierno va a ser de coalición"

Sobre la llamada investidura gratis, una vía que varios dirigentes de Unidas Podemos han contemplado en las últimas semanas como transitable para evitar las elecciones, Vera ha zanjado: “Desde el principio decimos que el gobierno en solitario no funciona. Fue lo que hicimos en la moción de censura, apoyamos los presupuestos del Estado, que no se pudieron llevar a cabo porque ni siquiera el PSOE se los creía. Ya le dimos [a Sánchez] nuestro apoyo de forma prácticamente gratuita, y se ha demostrado que no funciona”.

Para Podemos la “única solución” a la actual situación de bloque es “entender que el bipartidismo se ha acabado”. “El próximo gobierno de España va a ser de coalición, sea de derechas o de izquierdas”, ha remarcado Vera.

El pacto PSOE-PP "se puede dar"

En cuanto al papel del monarca, a quien Podemos ha pedido que ejerza de “mediador” para presionar a Sánchez, Vera ha afirmado que “esperamos que con esta ronda haga entender a Sánchez lo que ha entendido España, que el bipartidismo se ha acabado”.

Los morados también reprochan a Sánchez insistir en buscar el apoyo externo del PP para la investidura. “La hoja de ruta está clara, es un llamamiento insistente a la derecha”, ha afirmado Vera, quien ha reflexionado que la gran coalición “se puede dar”, pero que “dirá mucho de la política socialista”.

Dudas sobre Errejón

Y sobre la posible entrada de Íñigo Errejón en la contienda electoral, Vera ha reiterado el argumento esgrimido a lo largo de estos últimos días por Iglesias. “La democracia es la democracia, y bienvenido sea cualquiera que tenga un proyecto político que contribuya a ella. Si es una contribución a la democracia, pues bienvenida sea”, ha mantenido Vera.

“Dos no negocian si uno no quiere”, ha repetido la portavoz de Podemos en su intervención de este lunes ante los medios en la que ha remarcado que su partido tiene "poca esperanza, pero si Sánchez decide rectificar, aquí estamos”. “Estamos en la pequeña esperanza que nos quede que haya un acuerdo de gobierno progresista para no ir a elecciones”.