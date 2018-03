Iglesias impone que las siglas de Podemos aparezcan en las confluencias de 2019

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, quiere que las siglas del partido aparezcan en las candidaturas para las elecciones municipales, autonómicas y europeas que se celebrarán en 2019. "Podemos es el principal significante del cambio y el nombre de Podemos debe estar visible en todos los procesos electorales en los que nos presentemos", ha manifestado al comienzo de la reunión del Consejo Ciudadano Estatal -el máximo órgano entre asambleas- que celebra este sábado en Madrid.

Aún está casi todo por cerrar y ni siquiera han cerrado la fórmula de confluencia con la que concurrirán a las urnas, Iglesias ya ha dejado clara su primera condición a sus principales socios. "En esa apuesta destacan a nivel estatal Izquierda Unida y Equo y Catalunya en Comú", ha manifestado ante los dirigentes territoriales y la cúpula del partido.

No ha mencionado, sin embargo, la situación en Andalucía, Galicia o la Comunidad Valenciana. "Me consta que en algunos territorios los encuentros con otras organizaciones son más difíciles y por eso quiero escuchar a los secretarios y secretarias generales para que me informen de la situación", ha dicho.

Por su parte, Iglesias ha reconocido que podrá haber excepciones, "especialmente en los municipios en los que se han configurado gobiernos de cambio en los que participamos". Es decir, los grandes ayuntamientos como Madrid y Barcelona, donde se presentaron dentro de plataformas como Ahora Madrid, que llevaron al Palacio de Cibeles a Manuela Carmena y a la plaza Sant Jaume a Ada Colau. También Zaragoza en Común o Marea Atlántica.

La "regla general", ha dicho Iglesias, "debe ser que en las próximas elecciones la gente pueda votar a Podemos sin perjuicio de que nos presentemos con otras fuerzas políticas y que todas ellas deban tener en los diferentes ámbitos la visibilidad que les corresponda". Esto es un claro guiño al partido de Alberto Garzón, que se queja de su falta de visibilidad y desde comienzos de año apremia para cerrar un acuerdo que aclare los términos de la alianza con IU. Actualmente, los secretarios de Organización de cada partido negocian en privado los términos del acuerdo por el que se debe regir la alianza.

Iglesias, que ha llamado a "sumar fuerzas desde la diversidad" y a la "confluencia con todas las fuerzas políticas hermanas", ha puesto en valor el "espíritu confederal que ya se ha construido en el Congreso, en el Senado y en algunos parlamentos autonómicos". Pero también ha advertido de que "ese espíritu no se puede quedar solamente en lo parlamentario y en lo electoral sino que tiene que servirnos para avanzar en un bloque de cambio".

En su discurso inicial, el secretario general del partido también se ha referido a la situación en Cataluña, donde ha remarcado el "agotamiento de la estrategia 'procesista'" y ha asegurado que la crisis "va camino de criogenizarse". Por otro lado, ha pedido a su partido que se sume a la "primavera de movilizaciones" que se ha puesto en marcha en las calles con reivindicaciones como la de los pensionistas o las mujeres el 8-M. "Tenemos que contribuir desde la modestia a ayudar y a empujar", ha recordado Iglesias. No ha dejado tampoco de referirse a sus adversarios políticos como el PSOE y a la lucha desatada entre PP y Ciudadanos desde el pasado 21 de diciembre.