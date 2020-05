Podemos denuncia un "arreglo" del Gobierno con el País Vasco para pasar a la fase 1

La candidata a lehendakari de Elkarrekin Podemos, Miren Gorrotxategi, cree que ha podido haber "un arreglo" para que Euskadi pase a la fase 1 de 'desescalada' porque "no está en condiciones" para hacerlo. Además, ha insistido en que "no es el momento de hablar" de una posible convocatoria de elecciones autonómicas, y ha emplazado a debatir sobre ello cuando concluya la 'desescalada'.

"No es el momento de hablar de eso. No hay prisa. Desde el punto de vista político, no importa si las elecciones se celebran en septiembre o en octubre. Y desde un punto de vista sanitario, estamos en un proceso de 'desescalada' y, cuando termine, tendremos más criterios y datos objetivos para sentarnos y pensar", ha afirmado, en una entrevista concedida a 'Euskadi Irratia'.

En este sentido, Gorrotxategi se ha mostrado "sorprendida" al constatar que el Gobierno Vasco ha establecido medidas más restrictivas que en resto del Estado al pasar a la fase 1 de la 'desescalada'.

Puede ser que se haya hecho "un arreglo" porque en Euskadi "no estamos en condiciones de estar en la primera fase", dicen

Un "arreglo" para la fase 1

En su opinión, la mayoría de la sociedad vasca "no puede entender por qué somos 0,5", y ha destacado que puede ser que se haya hecho "un arreglo" porque en Euskadi "no estamos en condiciones de estar en la primera fase".

Por último, Gorrotxategi ha insistido en la posibilidad de impulsar una alianza de izquierdas en el nuevo Gobierno Vasco, y ha asegurado que Elkarrekin Podemos "puede hacer de puente para facilitar la colaboración entre EH Bildu y PSOE que no ha sido posible por la historia de Euskal Herria".

Hace tan solo unos días, en la cuarta prórroga del estado de alarma hasta las 00.00 horas del 24 de mayo, el Gobierno se obliga a disponer "lo oportuno para que el servicio público de correos, los fedatarios públicos y demás servicios de su responsabilidad coadyuven al mejor desenvolvimiento y realización de elecciones convocadas a parlamentos de comunidades autónomas".

Este sábado, el Gobierno aseguró que el estado de alarma "no supondrá obstáculo alguno" para la celebración de las elecciones

Esta fue una de las enmiendas que el PNV presentó a la última prórroga que se votó este miércoles pasado en el Congreso de los Diputados y que fue aceptada por el Gobierno. Tanto el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, como el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, no descartan convocar en julio las elecciones autonómicas que tuvieron que cancelar en abril, pero para eso necesitaban tener garantías de que el servicio de Correos iba a funcionar a pleno rendimiento para permitir el voto por correo.

De esta manera, después de obtener el apoyo de los vascos, el pasado sábado día 9, el Gobierno, tal y como se comprometió con el PNV, aseguró que el estado de alarma "no supondrá obstáculo alguno" para la celebración de las elecciones que puedan convocarse durante su vigencia.