Podemos consultará a las bases su voto en la investidura de Sánchez, haya o no acuerdo

Podemos tiene decidido preguntar a los inscritos del partido cuál debe ser el sentido del voto de la formación 'morada' en el pleno de investidura del candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez. La consulta se realizará en los días previos al debate del Congreso, haya o no un acuerdo de gobierno con el PSOE.

La redacción de la pregunta aún no está decidida, entre otras cosas porque desde Podemos recalcan que aún no han comenzado las negociaciones con el PSOE y por tanto no hay ninguna propuesta por parte de los socialistas sobre la que los militantes puedan opinar. De entrada, no se descarta que, si finalmente no se logra un acuerdo con el PSOE, la disyuntiva acabe siendo apoyar o no a Sánchez sin contrapartidas.

Sin embargo, desde el PSOE han insistido en que hay una propuesta sobre la mesa que pasaría por incluir a miembros de Podemos en cargos de la Administración Pública.

190.000 inscritos activos

La consulta se producirá en todo caso después de la nueva reunión que mantendrá el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, con el presidente en funciones, Pedro Sánchez, el martes de la próxima semana. Por lo tanto, la fecha para que los inscritos decidan, será lo más cerca de la sesión de investidura, entre el 15 y el 21 de julio. Como en otras ocasiones, se realizará de manera telemática a través del portal web de la formación y podrán participar los 517.484 inscritos.

A pesar del elevado número de simpatizantes, Podemos cuenta como censo real a los inscritos 'activos', que aproximadamente son 190.000. Según el reglamento de Podemos para procesos internos, se considera como inscrito activo a aquel simpatizante que haya accedido al menos una vez en el último año a la web de participación del partido.

Los estatutos de la formación morada establecen que este tipo de consultas tienen carácter vinculante para la dirección y se enmarcan dentro de la actividad propia de la Asamblea Ciudadana Permanente, que entre sus cometidos incluye "aprobar o rechazar cualquier pacto o alianza preelectoral o postelectoral, de gobierno o de investidura, con otras fuerzas políticas".

Según el reglamento, la consulta la puede convocar el secretario general del partido, Pablo Iglesias, siempre que considere que se da cualquier circunstancia de relevancia orgánica o política excepcional". También podría ser convocada por las tres cuartas partes del Consejo Ciudadano Estatal.

En Comú e IU

En cambio, por parte de En Comú Podem y de Izquierda Unida, socios de Podemos en la coalición electoral de las generales, en principio no se prevé realizar ningún tipo de consulta al respecto a las bases puesto que no lo contemplan en sus estatutos para un trámite parlamentario de este tipo.

Ahora bien, la formación que lidera Alberto Garzón y la confluencia catalana sí que prevén realizar una consulta interna en caso de que finalmente Unidas Podemos logre un acuerdo de gobierno con ministros 'morados'.