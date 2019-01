Podemos condiciona su apoyo a los Presupuestos a un nuevo decreto de vivienda

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha reafirmado este miércoles que su grupo parlamentario no va a apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) si no se cumplen todos los puntos del pacto presupuestario que firmaron con el Gobierno en octubre, incluidas las medidas para regular los precios de los alquileres.

En este sentido, ha reclamado al Ejecutivo que acepte redactar un nuevo real decreto o "una nueva forma" para que esas medidas "se transformen en una ley que esté en vigor", no como el real decreto que Unidos Podemos tumbó ayer en el Congreso al no incluirse dichas medidas.

Confía en llegar a un acuerdo

"Hemos retomado las conversaciones y hemos avanzando bastante, pero nos ha faltado tiempo para terminar de cerrar acuerdos. Esas cosas las estamos negociando y yo creo que va a ser pronto que podamos llegar a un acuerdo y que eso pueda verse reflejado en un nuevo real decreto o una nueva forma de hacer que eso se transforme en una ley que esté en vigor", ha sentenciado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

"Pero el Gobierno tiene que entender que hay que cumplir las cosas que se pactan", ha apostillado la 'número dos' de Podemos, antes de reafirmar, como ya hicieron cuando el Gobierno presentó en el Congreso los Presupuestos, que para que éstos salgan adelante con el voto de Unidos Podemos será necesario que se cumpla "todo lo que está firmando" en el acuerdo que cerraron en octubre.

Además, ha defendido que no es su grupo parlamentario el que tiene la responsabilidad de que el decreto de vivienda tenga que ser derogado, sino del Gobierno, por no haber cumplido su palabra y no haber incluido en ese decreto todas las medidas que se pactaron en relación a esta materia.

Pacto presupuestario

"Lo que ocurrió ayer es consecuencia del incumplimiento del Gobierno del acuerdo que firmaron el presidente del Gobierno y Pablo Iglesias. Ellos presentaron un real decreto que no cumplía con ese acuerdo", ha insistido, tras destacar en concreto las medidas para limitar la subida de los precios de los alquileres. "Si eso no se cumple, no puede salir adelante. En política hay que cumplir", ha sentenciado.

Preguntada por la posibilidad de que esas medidas se desarrollen posteriormente en una ley, Montero ha señalado que para ello ya tendrían que haber venido incluidas en el real decreto rechazado en el Pleno de este martes.