Podemos aprovecha el tirón de las hipotecas para lanzar otra ofensiva contra la banca

Podemos ha decidido aprovechar la reciente sentencia del Tribunal Supremo con el impuesto de las hipotecas para redoblar la presión contra la banca. El secretario general, Pablo Iglesias, preguntará en la sesión de control al Gobierno de este miércoles al presidente Pedro Sánchez por "los planes" que tiene el Ejecutivo para Bankia. Este mismo martes, se ha encargado de defender ante el Pleno una proposición de ley para elevar en diez puntos el impuesto de sociedades a las entidades financieras, que finalmente no ha salido adelante.

Podemos insiste en que la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri debe convertirse en una entidad pública cien por cien (actualmente el Estado posee una participación del 61%). El partido está trabajando en una proposición de Ley para nacionalizar la entidad al completo y utilizarla para impulsar, por ejemplo, la financiación de proyectos de infraestructuras o equipamientos públicos. Una iniciativa podría encontrarse con la oposición de Bruselas y del Banco Central Europeo (BCE).

Cuando Goirigolzarri compareció en el Congreso ante la Comisión de la Crisis Financiera dejó claro su postura, totalmente partidario de acelerar la privatización. "Si dedicamos el dinero de los españoles a tener una participación en un banco público significa que no lo dedicamos a otros fines alternativos. (...) Esta es la discusión de las alternativas que hay que tener. Como decía la semana pasada el ministro de Hacienda inglés, el Gobierno no está en el negocio de ser propietarios de bancos. Hay que poner el foco en la liberación de fondos", apuntó.

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, llegó a pedir la semana pasada la destitución del máximo responsable por no compartir el modelo que ellos defienden. "Es un banco público, porque nos lo hemos comprado", apuntó el número dos orgánico de Podemos. En cambio, el Gobierno no comparte el criterio de la formación de Iglesias. Sobre todo, tras la reciente experiencia con las cajas de ahorro.

En una respuesta parlamentaria, el Ejecutivo ya dijo al grupo confederal que Goirigolzarri -al que nombró el Ejecutivo anterior- cumple con su cometido como gestor, a tenor de los resultados de la entidad con respecto a sus competidores. Aunque desde el Ministerio de Economía que dirige Nadia Calviño tampoco se ve urgente tomar decisiones sobre la venta de la participación que mantiene el Estado. El Gobierno quiere recuperar con la venta de la entidad la mayor cantidad de los 22.400 millones inyectados hace seis años.

Algo para lo que actualmente no se dan las mejores condiciones, a tenor, entre otras cosas, de su cotización bursátil. Aunque el equipo de Mariano Rajoy trasladó en 2012 que el rescate no costaría "ni un euro al contribuyente", documentación del Banco de España a la que ha tenido acceso Vozpópuli revela que se daba por descontado que la entidad nacionalizada no podría devolver parte de las ayudas públicas.

La ofensiva de Podemos coincide también con el inicio del juicio por la presunta estafa de la salida a bolsa de Bankia, que arrancará el próximo lunes 26 de noviembre con las cuestiones previas. 34 acusados se sentarán en el banquillo. Entre ellos, el exvicepresidente del Gobierno y expresidente de la entidad, Rodrigo Rato.

Fusión con el ICO

El Pleno del Congreso debatió hace algo más de un mes otra propuesta del grupo confederal para impulsar la creación de un banco público fusionando Bankia con el Instituto de Crédito Oficial (ICO). La iniciativa no salió adelante por la oposición de PSOE, PP, Ciudadanos, PDeCAT y PNV, y sólo obtuvo el respaldo de Esquerra Republicana.

Algo similar a lo que ha ocurrido este martes con la proposición de Ley para elevar un 10% el impuesto de Sociedades a las entidades financieras. El texto de Unidos Podemos no ha contado con el respaldo de mayoría suficiente de la Cámara para continuar su trámite parlamentario. El PSOE ha evitado apoyarlo, por lo que los votos en contra de PP, Ciudadanos han tumbado la iniciativa.

Con el denominado "recargo de solidaridad", Podemos calculaba que podría recaudar 5.800 millones de euros en cinco años

En el acuerdo presupuestario firmado hace un mes en Moncloa con el Gobierno, el partido morado aceptó dejarlo en el 18%. Con el denominado "recargo de solidaridad a las entidades de crédito", Unidos Podemos calculaba que podría recaudar 5.800 millones de euros en cinco años.