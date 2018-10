Podemos anuncia una reunión con el Gobierno por los "titubeos" en el pacto presupuestario

Podemos anuncia una primera reunión con el Gobierno para comprobar el grado de cumplimiento del acuerdo presupuestario. El secretario de Organización, Pablo Echenique, ha denunciado "titubeos" por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez durante la última semana respecto a algunas medidas contempladas en el documento sellado por Pablo Iglesias en La Moncloa hace tres semanas.

Por ello, los morados quieren mantener un primer encuentro este mismo miércoles con representantes del Ejecutivo que enmarcan dentro de la "mesa de seguimiento" del pacto presupuestario que han pedido poner en marcha incluso antes de que las cuentas públicas sean aprobadas.

La razón que esgrimen es que hay medidas como la reforma de la Ley Mordaza, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o la implantación de medidas para bajar el precio de la factura de la luz y para frenar el alza de precios de los alquileres que van al margen de los Presupuestos. "El acuerdo político es más amplio y esta mesa se va a dedicar a vigilar todos", ha indicado Echenique.

Fuentes de Hacienda consultadas por Vozpópuli aseguran que dicha mesa aún no está constituida y enmarcan el próximo encuentro con los dirigentes de Podemos en una reunión para sentar las bases de dicho espacio. La prioridad para Podemos es aclarar que no habrá subida de cuotas para los autónomos, como deslizó el pasado miércoles el Ministerio de Trabajo. En este sentido, ha insistido en que "en privado" el Gobierno se ha comprometido con ellos a que no haya subidas.

"No se puede hablar de pérdida de confianza, pero es muy necesario que la mesa se reúna y no se den titubeos de este tipo y para que la confianza se siga manteniendo", ha señalado Echenique en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Ejecutiva morada. Lo que buscan, en definitiva, es "poner negro sobre blanco las medidas del acuerdo".