Podemos se aferra a la derogación de la reforma laboral como ariete contra Sánchez

De las veinte medidas propuestas por Pablo Iglesias a Pedro Sánchez el pasado viernes, la derogación de las reformas laborales es uno de los pocos puntos en los que las propuestas de PSOE y Podemos chocan. Los socialistas han decidido aparcar su promesa de derogar todo el articulado ante la debilidad parlamentaria con la que gobiernan y optan por modificar aspectos concretos de la norma aprobada por el Partido Popular hace seis años.

En Podemos, en cambio, se aferran a una Proposición No de Ley (PNL) de los socialistas pidiendo la derogación de la norma de 2012 y que consiguió en diciembre de 2016 el respaldo de la Cámara Baja. La PNL (que sólo sirve para instar al Gobierno a hacer algo) salió adelante con 168 votos favorables -PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV y EH Bildu–; 131 votos en contra del PP; y 42 abstenciones –Ciudadanos y PDeCAT–.

"La diferencia es que esa votación no tenía rango de ley. Tenemos que ser coherentes y volver a votar lo mismo con una iniciativa que sí tenga rango de ley. Es viable y pelearemos para que así sea, aunque ahora haya un desacuerdo", defendía este martes en rueda de prensa la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, Irene Montero. "Nadie entendería que este Gobierno deje de ser Gobierno sin haber derogado las dos reformas laborales y la 'ley mordaza', entre otras cosas, porque ellos mismos estando en la oposición se comprometieron a hacerlo", recalcó.

A pesar de las palabras de la dirigente morada, en Podemos son conscientes de que será complicado hacer cambiar de postura al nuevo Ejecutivo. Tanto el presidente del Gobierno como la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ya han dejado claro que no piensan revertir toda la norma y así se lo han trasladado a los agentes sociales.

"No renunciamos a nuestros principios pero tenemos los pies en el suelo", respondía la ministra durante la primera sesión de control al Gobierno del Senado este martes, donde, en cambio, confió en contar con los apoyos de Podemos para llevar a cabo cambios. Valerio explicitó su intención de devolver el poder negociador a los agentes sociales; restaurar la primacía de los convenios sectoriales frente a los de empresa; y acotar los contratos a tiempo parcial.

Además de Podemos, los sindicatos también presionan a Sánchez. Tanto Pepe Álvarez, secretario general de UGT, como Unai Sordo, su homólogo de CCOO, pidieron al jefe del Ejecutivo que cumpla su promesa de revertir la norma. En cualquier caso, sostienen, no aceptarán "cambios cosméticos" y, aunque le dan margen, piden que los cambios sean "sustanciales". Si no es así, no descartan movilizaciones.

Sin líneas rojas

En cualquier caso, la portavoz de Podemos sostuvo que las propuestas del secretario general de su partido a Sánchez no son "líneas rojas", en el sentido de que el desacuerdo en un punto no significa que se vaya a aparcar el diálogo para impulsar el resto de iniciativas. "Todas estas medidas son urgentes, posibles de realizar y necesarias y las vamos a pelear con uñas y dientes", sentenció.

De momento, esperan que los socialistas apoyen la admisión a trámite de la Ley para igualar los permisos de maternidad y paternidad intransferibles y al 100% remunerados. Su otra prioridad pasa por la revalorización de las pensiones conforme al IPC y la eliminación del factor de sostenibilidad; una cuestión a la que deberá responder este miércoles el jefe del Ejecutivo en la primera de sesión de Control al Gobierno en el Congreso.