Podemos sube la presión y avisa a Sánchez con los PGE: "Ahora mismo estamos en el no"

Podemos incrementa la presión sobre el Ejecutivo a falta de siete días para que Pedro Sánchez envíe a Bruselas el borrador de los Presupuestos de 2019. "Las primeras respuestas del Gobierno al documento que les enviamos no están a la altura de lo que espera la ciudadanía de este país en puntos importantes", ha advertido en rueda de prensa el secretario de Organización, Pablo Echenique. El partido morado pretende "reconducir" las conversaciones para alcanzar un acuerdo a lo largo de esta semana.

El partido morado cambia de tono después de que el secretario general, Pablo Iglesias, se mostrase el pasado viernes "optimista" de cara al pacto con Sánchez. La formación marca de nuevo como prioridades conseguir avances en medidas para "bajar el precio de los alquileres", en lucha contra la precariedad laboral o en dependencia. "Cuando hemos visto (la respuesta) por escrito, contiene un número de pasos atrás que no reflejan las palabras transmitidas por el Gobierno", ha asegurado el secretario de Organización tras la reunión de la Ejecutiva.

La formación de Iglesias considera "decisiva" esta semana y, por el momento indica que "faltan avances en temas muy importantes". "Si no conseguimos arrancar esos avances, estaríamos en el no", ha avisado. Podemos quiere arrancar un acuerdo lo más concreto posible. "El texto está lleno de verbos abiertos como promocionar, ver si... y necesitamos plazos y partidas con las que el Ejecutivo se comprometa", señalan fuentes internas.

Dentro del acuerdo, Podemos fija como una de sus prioridades "regular el alquiler en zonas tensionadas". "No puede ser que sigan subiendo como están subiendo y que el Gobierno no se comprometa a bajarlos", ha señalado el número dos orgánico. También ha insistido en obligar a que los "grandes tenedores" pongan las viviendas vacías "en el mercado a precios asequibles".

En materia de precariedad laboral, insisten en la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.000 euros en 2019. "El Gobierno tiene que avanzar en ese punto y en este momento no lo está haciendo", ha apuntado Echenique. También abogan por bajar a 52 años la edad para acogerse al subsidio por desempleo para parados de larga duración y hacer que computen no los ingresos de la familia "sino de la persona".

La pretensión del grupo confederal es tener cerrado un "acuerdo político" antes del día 15. "A partir de ahí, el Gobierno no va a querer modificar esas líneas", ha indicado el secretario de Organización. En materia de dependencia, por ejemplo, Echenique ha calificado de "inaceptables" las medidas que contempla el Gobierno. A partir de este lunes, los morados preparan una respuesta formal al documento que les ha enviado Hacienda para seguir negociando. Aunque no tienen una fecha para nuevos encuentros formales. "Lo importante no es tanto el calendario como los avances", ha indicado Echenique.

Las otras peticiones

Entre el resto de medidas que seguirán exigiendo dentro de las negociaciones está la de fijar por Ley la revalorización de las pensiones en base al IPC para que "no dependa de los acuerdos puntuales de los partidos, por mucho que no sea del agrado de la ministra Nadia Calviño o del FMI".

Asimismo, consideran "decepcionantes" las medidas planteadas por el Gobierno para reducir el precio de la factura de la luz para los hogares. Reconocen "muy limitados avances" en el bono social y critican que las medidas del Decreto aprobado este viernes por el Consejo de Ministros van "en sentido contrario" a lo que ellos proponen. "Quita impuestos al oligopolio eléctrico cuando lo que habría que hacer es quitar los beneficios caídos del cielo. Debería bajarse la factura no con cargo al dinero público de todos los españoles sino a los beneficios injustificados de las grandes eléctricas", ha sentenciado Echenique.

"Debería bajarse la factura de la luz no con cargo al dinero público sino a los beneficios de las eléctricas"

Por otro lado, siguen reclamando avances en el impuesto a las grandes fortunas o en la revisión de la fiscalidadde las SICAV y las SOCIMIS. Insisten en el impuesto a la banca, peroreconocen que el Gobierno "parece cerrado en banda". Destacan avances, eso sí, en fiscalidad y, en concreto, en el impuesto de Sociedades para que haya un tipo mínimo del 15% para grandes empresas. "Si finalmente hay acuerdo, eso lo va a convertir en un impuesto más justo, aunque habría que reformarlo de arriba abajo", ha señalado Echenique.