Alarma en Podemos ante la intención de Teresa Rodríguez de crear un nuevo partido

La dirección de Podemos sigue con inquietud los últimos movimientos de Teresa Rodríguez. La coordinadora en Andalucía cerró el pasado martes un acuerdo de coalición electoral con IU para los próximos comicios autonómicos y municipales. Y la primera consecuencia fue la dimisión de la diputada por Huelva en el Congreso Isabel Franco como miembrode la Ejecutiva andaluza. La hasta ahora secretaria de Relaciones con la Sociedad Civil acusó a Rodríguez de pretender "crear una organización nueva" al margen de Podemos. Un extremo que niegan desde la dirección andaluza.

Esta renuncia "ha generado una lógica preocupación en el partido", trasladan fuentes de la formación a Vozpópuli. En la cúpula han tomado nota de la denuncia de "opacidad" manifestada por Franco sobre la negociación que Rodríguez ha desarrollado durante estos meses con IULV-CA. Resaltan que lo ha hecho "sin informar ni siquiera a su propia Ejecutiva" para impulsar una plataforma electoral sin el nombre de Podemos y con una inscripción en un censo aparte, al margen de los inscritos e inscritas. Se refieren a la plataforma electoral 'Adelante Andalucía', con la que Rodríguez y Maíllo quieren recabar el apoyo a la confluencia de, al menos, 50.000 personas.

El secretario de Organización, Pablo Echenique, manifestó tras la reunión de la Ejecutiva del lunes que el pacto de la dirigente andaluza con la formación de Antonio Maíllo "contraviene" el sellado a nivel estatal con el partido que dirige Alberto Garzón. Ambas direcciones regionales prevén celebrar primarias conjuntas para la elaboración de las listas; un extremo que el protocolo del partido morado no contempla en el nivel autonómico y sólo permite en casos puntuales en el municipal. Además, el acuerdo de Rodríguez con el líder andaluz de IU prevé buscar un nombre nombre propio distinto al recogido en el acuerdo estatal; 'Unidas Podemos-Izquierda Unida-Equo'. Además, el 90% de las bases moradas en Andalucía refrendaron en marzo que la marca Podemos apareciese de forma obligatoria en las papeletas.

Fuentes de Podemos explican que "tanto el hecho de que en esta marca electoral -'Adelante Andalucía'- no aparezca el nombre de Podemos como que, sin embargo, sí vaya a contar con un censo propio, pueden parecer los primeros pasos hacia una disolución de Podemos Andalucía en un nuevo partido político". Y muestran sus sospechas de que "dicho proceso además podría estar impulsando Izquierda Anticapitalista también en otros territorios". Un extremo que niegan desde la corriente que lidera el eurodiputado Miguel Urbán. Este últimoacudirá este viernes a la reunión del espacio 'Rumbo 2020', el denominado 'gobierno en la sombra' de Podemos, para analizar el escenario que se abre tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa.

Las citadas fuentes están recopilando "toda la información posible" sobre el pulso de Rodríguez "para poder analizar con concreción la magnitud de este último movimiento" de la líder autonómica. "La única en todo el Estado que está planteando primarias conjuntas y plataformas electorales sin la marca Podemos", enfatizan.

Desde la dirección andaluza negaron de forma rotunda las acusaciones de Franco. "No desconectamos a Podemos Andalucía, no lo disolvemos, se lo está inventado", respondió en declaraciones a Europa Press el secretario de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, tras conocer la dimisión. Sólo un día antes y tras el aviso de Echenique, la propia Rodríguez respondía que no les iban a "aguar la fiesta", decidida a mantener su hoja de ruta.

"Preocupante"

La portavoz parlamentaria Irene Montero calificaba este jueves en rueda de prensa como "preocupante" la situación. La semana pasada, en pleno debate de la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, Rodríguez difundió a través de Twitter y de forma "accidental" la captura de pantalla con una conversación con Echenique, al que acusaba de llevar a cabo un plan para desprestigiar a su dirección autonómica con la filtración de un documento "falso" en el que se plasmaba la idea de que Anticapitalistas quería abandonar la organización.

Días antes, la tensión entre la corriente minoritaria del partido se había intensificado por las críticas del alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi' durante la polémica por la compra del chalet de más de 600.000 euros en la sierra madrileña por parte de Iglesias y Montero.

El pasado mes de enero se conoció, según publicó El Confidencial, que Rodríguez había registrado en Andalucía la marca instrumental "Marea Andaluza", con la previsión de concurrir bajo ese nombre y junto a Izquierda Unida a los próximos comicios. Un nombre que parece ahora descartado para unas elecciones que la presidenta andaluza, Susana Díaz, podría adelantar a otoño de 2018.