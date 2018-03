Podemos responde a Sánchez: "Sería bueno que deje de engañar a la gente"

Minutos después de que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, anunciase que su partido pedirá al presidente Mariano Rajoy que se someta a una cuestión de confianza en el Congreso si no logra sacar adelante los Presupuestos de 2018 y no convoca elecciones anticipadas, Podemos ha acusado directamente al líder socialista de no cumplir con la promesa que hizo durante las primarias con las que recuperó la secretaría general del PSOE y que pasaría por presentar de inmediato una moción de censura para desalojar al jefe del Ejecutivo de La Moncloa.

"Sánchez tiene una herramienta parlamentaria al alcance de la mano, que podría coger hoy, esta tarde, o mañana, que es la moción de censura", ha manifestado la coportavoz del partido, Noelia Vera, tras la habitual reunión de la Ejecutiva de los lunes en la sede de Princesa. "Sánchez nos está condenando a todos los españoles a vivir con Mariano Rajoy y con sus políticas de austeridad hasta 2020 porque no tiene a bien cumplir con su promesa electoral. No entendemos cuáles son los movimientos que está dando", ha continuado la también diputada por Cádiz.

"El único que puede convocar elecciones o presentar una moción (cuestión) de confianza es Rajoy y es obvio que no lo va a hacer. La única forma de hacer oposición a los corruptos es presentar una moción de censura y lo sabe toda España. Sería bueno que Sánchez deje de engañar a la gente", ha apostillado minutos después el secretario de organización del partido, Pablo Echenique a través de Twitter.

La cuestión de confianza es un mecanismo parlamentario que sirve al Ejecutivo para medir el respaldo que tiene en la Cámara Baja. Es el propio Rajoy quien debe convocarla y sólo necesita una mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra para ganarla. Si no lo logra, debe presentar su dimisión. En cambio, la moción de censura no la presenta el Gobierno sino la oposición con la firma de al menos la décima parte de la Cámara (35 diputados). Además de un candidato alternativo, necesita una mayoría absoluta que se sitúa en 176 diputados.

El líder socialista ha descartado durante la rueda de prensa ofrecida desde la sede de Ferraz presentar dicha moción de censura que le reclama Podemos, alegando que "no valen los atajos" y que no quiere ser "presidente del Gobierno a cualquier precio".

En el marco de la tensa relación parlamentaria que mantienen ahora ambos partidos por abanderar la agenda social de cara al período electoral 2019-2020, Vera ha recriminado al líder socialista que muestre cierto "oportunismo". "Creo que no es momento de competir ni hacer un juego electoral como está haciendo, sino de sentarse y negociar", le ha reprochado justo cuando se cumplen dos años de la investidura fallida del líder del PSOE ante la negativa de Podemos a brindarle su apoyo en la Cámara Baja.